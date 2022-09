Todas las miradas se centran en el boxeo

Una semana en la que la noticia que sacudió al mundo fue el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Fue el fin de toda una época en la humanidad.

Tuve la oportunidad de ver algunos reportajes acerca de su vida, y es impactante lo que una mujer como ella pudo lograr. Los invito a buscar alguno de esos programas que son realmente ilustrativos, ya que su vivencia durante la Segunda Guerra Mundial y la manera en cómo el destino la llevó al trono es algo que no se debe de pasar por alto. Un ejemplo de resiliencia, pasión y entrega por la vida.

Tuvimos una semana muy intensa. Empezamos por la visita a la Ciudad de México de tres legendarios campeones, que ahora se han asociado en una empresa de promoción que tiene todos los ingredientes para ser un rotundo éxito, con Roy Jones Jr., Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez; ellos asistieron al tradicional Martes de Café para presentar su empresa ProBox TV, y a la vez anunciar su primer función, la cual será en Cancún en copromoción con Cancún Boxing, de Pepe Gómez. También están en la sociedad Antonio Tarver y Paulie Malignaggi.

Al día siguiente tuvimos la presentación oficial del cinturón que van a disputar Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin; ese trofeo especial que se llevará a casa el ganador es el Guerrero Jaguar Zapoteca, elaborado por manos de ocho artistas oaxaqueños, bajo la dirección del maestro Jacobo Ángeles. El gobernador Alejandro Murat estuvo presente para develar esta obra de arte.

CALIDAD. Alejandro Murat y Mauricio Sulaimán presentaron el nuevo cinturón Guerrero Jaguar Zapoteca (Foto: Especial)

Me dio muchísimo gusto llevar a cabo este evento en el Salón del Deporte de la Fundación Carlos Slim. Es un lugar en El Toreo que tiene un museo maravilloso con artículos únicos de la historia del deporte mexicano. Los invito para visitarlo, es gratis y tiene la historia de tantos héroes que han puesto a México en alto.

Esta obra está pintada a mano, con un alebrije que simboliza a un jaguar, con unas garras que abrazan el cinturón, y una serpiente representada en los dibujos, que le da la perfecta interpretación de lo que es la Guelaguetza: regalar

y compartir.

Al día siguiente viajé a Las Vegas para estar en la convención anual de la Federación Norteamericana de Boxeo, la cual está afiliada al CMB, desde 1968. Este organismo es uno de las más importantes del mundo, ya que representa a Canadá, EU ya nuestro país con campeones como: Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Evander Holyfield, George Foreman, Erik Morales, Saúl Canelo Álvarez y muchos más.

RESPETO. La prestigiosa Federación Norteamericana de Boxeo está afiliada al Consejo Mundial de Boxeo (Foto: Especial)

Fue muy emotivo estar con grandes amigos, que desde 2019 no nos veíamos, debido a la pandemia. Duane Ford, quien es el presidente actual, ha realizado una gran gestión, al lograr la unión de los promotores y actividad en los tres países.

Bob Arum fue reconocido con un video de su trayectoria; a sus 90 años sigue activo y es uno de los personajes más importantes.

Las sesiones fueron de gran valor, ya que las ponencias resultaron ilustrativas de cómo se encuentra el boxeo en la actualidad. La seguridad de los pugilistas sigue siendo la máxima prioridad, y se puso mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con jueces y réferis.

Jack Reiss dio una gran charla acerca del réferi, acompañado por Jay Nady y Kenny Bayless. David Sutherland hizo lo propio acerca del jueceo, y el exagente de la DEA, Rocky Herron, mantuvo a la audiencia sin pestañear, con su plática acerca de las drogas.

Mis primeros pasos dentro del boxeo fueron precisamente en la NABF. Al terminar mi carrera de Administración de Empresas en el Tec de Monterrey, mi papá me llevó a Dallas, a una convención de esta federación, y ahí fui electo como vicepresidente, en 1994. Estoy muy orgulloso de la NABF, y es por ello que aún mantengo el puesto de VP.

A partir de hoy, la atención del mundo estará puesta en la trilogía Canelo vs. GGG. Han peleado 24 rounds, todos cerrados e intensos; un empate y una decisión dividida a favor del mexicano, y desde esa última campana, el mundo ha esperado ver este desenlace.

¿Sabías que...?

Fueron los migrantes mexicanos quienes, por medio de amor a nuestro país y sus raíces, posicionaron al 5 de mayo y al 16 de septiembre como grandes celebraciones en EU. Todo empezó hace 60 años, y poco a poco el boxeo empezó a ser parte de los festejos hasta que se convirtió en una tradición, que pelee el mejor boxeador. Esa fecha ha estado Salvador Sánchez, J. C. Chávez, Oscar de la Hoya, Floyd Mayweather, y ahora el Canelo.

Anécdota de hoy

Julio César Chávez masacró a El Macho Camacho, un 12 de septiembre de 1992, precisamente en los festejos de la Independencia. Era imposible conseguir una entrada para la pelea; hasta el cantante Luis Miguel llamó a mi papá para pedirle boletos. Don José nunca llevaba a mi mamá ni a mis hermanas al boxeo, pues al estar muy ocupado, no las podía atender y se presionaba mucho. En esa ocasión, Lucy y Claudia se empecinaron en ir, y ahí llegaron a ringside, el ambiente era inmejorable. Estuvieron Chabelo, José José, entre otras celebridades.

El Macho insultó a más no poder a Julio y a México; así lo hacía también su equipo, y... ¡hasta su mamá! En el tercer round, Camacho dio un golpe bajo a JC, y de repente se escuchan los gritos de mujeres: “Eres un cobarde”, y otras palabras que no puedo escribir, y mi papá me dijo: “¡Qué barbaridad! ¿Cómo las damas pueden decir algo así?”. Volteó hacia atrás, y... ¡resultó que eran mis hermanas!

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

