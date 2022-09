Vanessa Bauche te ofrezco una disculpa por mi comentario inapropiado

VANESSA BAUCHE TE OFREZCO UNA DISCULPA DE CORAZÓN POR MI COMENTARIO INAPROPIADO

Vanessa Bauche me reclamó, con toda la razón, porque escribí en esta misma columna hace dos domingos: “Ni Marilyn Monroe hubiera demandado penalmente a un hombre que le robara un beso como lo hizo Vanessa”.

Yo no sabía que Vanessa es prediabética y como Pascasio N tenía coronavirus, al besarla por la fuerza puso en riesgo su salud, hice muy mal en hacer ese comentario y le ofrezco una disculpa y aclaró que de ninguna manera quiero proteger a alguien que le hizo daño ni a Vanessa ni a ninguna mujer.

RULLI DIJO QUE NO CREE EN EL MATRIMONIO Y ANGELIQUE SE TIENE QUE OLVIDAR DE LA BODA Y DEL VESTIDO DE NOVIA

Sebastián Rulli ya lo dijo recio y quedito: “No creo en el matrimonio, solo creo en el amor”. Angelique Boyer se tiene que olvidar de la boda y del vestido de novia, pero el premio de consolación, la luna de miel, ya la tuvieron; y si tiene al muñeco Rulli todos los días en su cama, ¿a quién le importa el casamiento oficial?

NINEL CONDE DICE QUE NO HAY HOMBRES QUE CUMPLAN CON SUS EXPECTATIVAS, PERO EL ONCEAVO MANDAMIENTO ES QUE EN ÉPOCA DE HAMBRE CUALQUIER TORTA SIRVE

Ninel Conde dice que está soltera y no tiene novio: “porque ningún hombre cumple con mis expectativas”. Pero ni los hombres de antes ni los de ahora ni los de después cumplen con sus expectativas, porque casi todos terminan muy mal y con líos judiciales.

NInel Conde quiere un Lord inglés de a deveras, no uno chafa, con títulos y que se comporte como Lord. Pero ellos no son espléndidos porque tienen castillos, pero no lana y el otro “pero” es que a un lord inglés no lo puedes conocer en Tinder.

Ninel, el onceavo mandamiento es que en época de hambre cualquier torta y cualquier taco sirven, sobre todo ahora que la pandemia desarregló el mundo y todo quedó parado de cabeza.

En este momento no aplica seguir con las expectativas que teníamos en el pasado porque hoy no sabes si mañana vas a tener trabajo, agua y mundo, y si sales con tu lista petitoria: -“Que me llene de regalos, que me diga cosas lindas y me sea fiel”- ¡Perdiste antes de que comience el juego, porque la regla es que ahora no hay reglas!

BIENVENIDAS AL CLUB DE NINEL, EN EL QUE EL HOMBRE QUE ESPERAS AÚN NO HA NACIDO

Malillani Marín y Mariana Seoane aunque tienen óvulos congelados dicen que sus papás son muy importantes en sus vidas por lo que si se quedan solas no los van a usar, solo los descongelarán cuando aparezca el super papa, el príncipe azul, ¡Bienvenidas al club de Ninel! Donde el hombre que todas quieren todavía no ha nacido y menos en la realidad actual, donde conoces a los “novios” en un chat en el que tienes que aprender a descifrar su personalidad a través de las tres sílabas que escriben, no tengo bola de cristal pero: PREDICCIÓN: DOLOR.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ