Regreso a clases sin garantías

Hace exactamente un año se dio el regreso presencial a clases para el ciclo escolar 2021-2022. La pandemia cumplía más de un año de formar parte de nuestras vidas, estábamos en las primeras etapas de la campaña de vacunación y se empezaban a dar algunos cambios que permitían salir del encierro y retomar nuestras vidas. Los planteles escolares y salones de clases, sin embargo, no estaban listos para recibir a las niñas, niños y adolescentes (NNA). Estábamos navegando a ciegas respecto de los efectos que este periodo había tenido en las NNA, en particular sobre el rezago académico, el abandono escolar y las afectaciones a la salud socioemocional. El día de ayer, un año desde aquel regreso presencial, las NNA iniciaron el ciclo escolar 2022-23 en prácticamente las mismas condiciones.

Primeramente, el gobierno federal sigue sin hacerse responsable de la seguridad e higiene en las comunidades escolares. La proveeduría de insumos para la prevención de contagios sigue sin tener una respuesta uniforme de parte de las autoridades y, en muchos casos, son las familias las que han tenido que, además de la lista de útiles, equipar a sus hijas e hijos con cubrebocas y gel anti-bacterial. Incluso, han sido las madres y padres quienes han apoyado a las escuelas para procurar sanitizantes, termómetros, etc. Además, increíblemente, seguimos sin contar con un protocolo obligatorio de salud en las aulas, que permita a las escuelas saber qué hacer en caso de una emergencia por contagios. Todo esto sin tener en cuenta que la mayoría de las NNA que regresaron a clases no cuentan con un esquema de vacunación completo.

Desafortunadamente, los estragos del encierro en las NNA tampoco han sido identificados ni mucho menos atendidos. No contamos con un diagnóstico del rezago que hay en la NNA; no sabemos cuántas de ellas y ellos se fueron ni que vamos a hacer para que regresen; y no tenemos ni siquiera una aproximación del estado de su salud socioemocional. La información que sí hay ha sido obtenida por organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero, organismos internacionales e instituciones académicas. Las cifras oficiales no existen.

Por si fuera poco, a este regreso a clases se le añade la implementación en fase piloto de los nuevos Planes y Programas de estudio para educación básica y el relevo de la titular de la Secretaría de Educación Pública. Las y los docentes tuvieron un mes para preparar el ciclo escolar, prácticamente no tuvieron descanso y encima a algunas y algunos les tocará este pilotaje. Todas y todos ellos se capacitarán para que dentro de un año se implemente el nuevo Plan para las primeras generaciones de preescolar, primaria y secundaria. La disminución de la carga administrativa que se pide desde hace años no sólo no se dará, por el contrario, aumentará.

Dadas las circunstancias, pareciera que todavía apenas vamos saliendo del encierro por la pandemia. Las que sufren la negligencia de la autoridad son las NNA, además de las y los docentes. Lo peor de todo es que no parece que vaya a haber un cambio de rumbo con una nueva secretaria que representa más de lo mismo. Esperemos que en un año no siga pareciendo que el tiempo no ha pasado.

POR FERNANDO ALCÁZAR IBARRA

DIRECTOR DE JUDICIALIZACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@FERALC23

CAR