Les duelen mis tuis

A medida que pasaron las horas, Mario Di Costanzo fue más y más rudo con el Presidente. Primero, con sus respuestas directas a López Obrador. Luego, en comentarios acerca de la situación económica y del gobierno actual.

El pleito —abierto y público— lo inició AMLO en su “mañanera”, luego de que un reportero le preguntó acerca de los crímenes de odio, la discriminación y lo que el Conapred podría hacer al respecto.

En una maroma inesperada —aunque seguramente estaba cazando la oportunidad— el tabasqueño arremetió contra Di Costanzo; sí, el mismísimo al que designó como su secretario de Hacienda en el gabinete legítimo que conformó en 2006.

En pocas palabras, Andrés Manuel lo acusó de racista, de clasista, por haber incluido en un artículo que escribió hace 15 años para “La Jornada”, este refrán: “no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre”. Frase fuera de contexto del escrito.

Lo señaló también de no tener convicciones, de “levitar” y de no resistir las tentaciones del poder, por haber aceptado trabajar con Luis Videgaray (al frente de la Condusef) el sexenio pasado. Y concluyó con un dejo burlón: “Tan bien que iba… Y ahora resulta que es adversario de nosotros”.

En cuanto terminó la conferencia matutina en Palacio Nacional, Di Costanzo inició sus respuestas vía Twitter. Breve y a la cabeza: “Gracias al Presidente por dedicarme mucho tiempo en la “mañanera”. Mi convicción para servir a la gente no ha cambiado; pero sí para servirlo a él y a sus caprichos”.

En el segundo, añadió: “Sr Presidente @lopezobrador_ el Dr Luis Videgaray no fue mi maestro, fue mi jefe y me invitó a trabajar a la Condusef, cargo que me permitió ayudar a muchas personas y construir una gran y noble institución, que desafortunadamente ahora están destruyendo”.

Un tercero ironizó: “Lo que sí me llama la atención es que se ve que el Presidente, lee más a su ex secretario de Hacienda del gobierno legítimo, que a su Secretario de Hacienda actual”!

Siguieron otros tuits en los que el exdiputado petista advirtió de un “imitador” que acababa de aparecer. Consciente de haber desatado la ira de Palacio (y a sus “bots”), anotó: “Les duelen mis tuits”.

Y ya para el atardecer, el exsecretario de Hacienda de gobierno legítimo de AMLO “tiró de palos” a la 4T: “AMLO emitirá acuerdo para que la Guardia Nacional pase “completa” a la Sedena. OJO ; SOLO LE FALTA DISOLVER AL CONGRESO COMO LO HICIERA VICTORIANO HUERTA!”

“Inflación de México habría alcanzado su mayor nivel desde diciembre 2000. INÚTIL EL GOBIERNO Y SU PLAN CONTRA LA INFLACIÓN. QUE SUGIERES”.

Así el aluvión provocado desde la “mañanera”.

GEMAS: Obsequio del presidente López Obrador: “La cuestión operativa ya está a cargo de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa”.

