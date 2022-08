Las Alertas por Violencia de Género ¿Solamente un simbolismo?

Los feminicidios desbordan las capacidades de las autoridades que se supone estarían para protegernos. El gobierno Federal desde 2015 ha buscado implementar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pero esto no ha evitado que los feminicidios aumentan gravemente y su forma de perpetuarlos cambie constantemente. Hoy, mientras leemos esto, están matando a 11 mujeres en nuestro país, esto ocurre todos los días.

A la fecha, existen 25 AVGM en 22 entidades del país. Este mecanismo que ha proveído de 552 medidas de prevención, justicia, seguridad y reparación del daño a gobiernos y órganos autónomos locales, fue inaugurado por el Estado de México en 2015, cuatro años más tarde, Puebla se sumó a la lista por la creciente violencia feminicida en 55 de sus municipios.

A pesar de que han pasado más de tres años desde la declaratoria, no se han presentado resultados que permitan levantar el mecanismo en la entidad ya que las autoridades, incluyendo a las del CONAVIM, dejaron de informar sobre los avances del cumplimiento de las recomendaciones de la AVGM., de hecho, la misma Secretaría de Gobernación registra que solo 18 estados han sido evaluados en su cumplimiento de las medidas recomendadas en las AVGM. El 86% de esas medidas aún están en proceso de cumplimiento o se han cumplido de manera parcial, y que únicamente el 9% han sido efectuadas como corresponde.

En Puebla, se evidencía que no solo las autoridades fallaron en actuar oportunamente contra los feminicidios antes de que se multiplicaran por todo el país, sino que las medidas adoptadas para hacerles frente no están siendo efectivas. Si ni siquiera el órgano desconcentrado creado a nivel federal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es capaz de dar una respuesta ante la situación en Puebla, ¿Será que las declaratorias por violencia de género se han reducido a un mero simbolismo?

Si bien las alertas no son la única solución ante este problema institucionalizado, las mujeres merecemos un mecanismo que trascienda lo simbólico, que deje de ser discursivo y que frene esta situación. No necesitamos que parezca que están haciendo algo, necesitamos resultados.

Las autoridades no pueden seguir indiferentes ante la muerte diaria de 11 mujeres. Se requieren acciones efectivas, es indispensable que este mecanismo sea evaluado, de lo contrario, pierde su razón de existir y refleja la nula importancia que el gobierno le ha dado a las mujeres desde que están al frente.

Debemos exigir que en Puebla y en todos los estados que tienen AVGM informen los avances, acciones e impacto que ha tenido la declaratoria, que dejen las posturas discursivas, que las autoridades comprendan que nos están matando, que no somos números, que no tuvimos la culpa, que los feminicidios aumentan en su gobierno y no están haciendo nada.

Ante la irresponsable y arbitraria actuación de las autoridades locales como el caso de Puebla, deben existir consecuencias ante la opacidad y omisión al actuar, ya basta de excusar la incompetencia. Exigimos una vida libre de violencia como derecho humano que, hasta ahora, los gobiernos no han sabido proteger ni garantizar.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

