Cuartos vacíos tras la desaparición de mujeres

“A unos cuantos minutos de la parada del autobús, se encuentra esta iluminada habitación, equipada con litera, tocador, espejo, clóset con ropa talla mediana, y los útiles escolares que?Nimbe Selene no ha vuelto a utilizar desde su desaparición el?30 de mayo del 20191

Esta es la descripción del cuarto vacío de Nimbe, quien lleva desaparecida casi 3 años. Así como ella, 7 mujeres desaparecen cada día, y con ellas, un cuarto más queda vacío.

Esta columna la dedico a la memoria de Nimbe y todas aquellas mujeres desaparecidas, aquellas a las que no les permitieron regresar a su hogar con sus padres, hijos, hermanos, y cumplir sus sueños, a aquellas que les arrebataron la vida. También lo hago porque encontrarnos con mínimo un cartel al día en busca de una mujer o niña, nos ha vuelto insensibles. La repetición de esa realidad nos condujo a su normalización.

Además del hecho que por sí mismo representa la fatalidad para las familias de las víctimas, la búsqueda comienza por un largo, tortuoso y limitado apoyo que reciben por parte de las instituciones. En este proceso de búsqueda de apoyos encontré una página que llamó mi atención, cuartosvacios.mx, iniciativa de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC). La fundadora María Elena Solís, menciona que la difusión de los casos de desparecidas, ayuda en un 90% a la búsqueda y localización de la persona.

Hay quienes tienen privilegios a la hora de buscarlas, -aclaro que, en este caso, usar la palabra ‘privilegios’ no busca responsabilizar a quienes lo poseen-. Entonces, algunos logran colocar en la agenda pública del país los casos de sus desaparecidas, usualmente lo hacen gracias al acceso que tienen a recursos y contactos, aunque igualmente lo hacen aquellos casos que conmocionan por los hechos particularmente violentos, como el caso Ingrid, o incomprensibles, como el caso de Debanhi. Pero ¿Qué sucede con aquellas que desaparecieron en silencio, sin rastros que conmocionen al leerlos?

La realidad es que las desapariciones no paran, a la fecha, México acumula alrededor de 24,636 casos de mujeres que nunca regresaron a sus cuartos, a sus hogares, con sus familias.2

Es urgente sensibilizarnos ante todos los casos de desaparición porque, aunque la cifra sí sea un número, una desaparición que muchas veces culmina en un feminicidio jamás lo será. Estos llevan nombre y apellidos, además de un cuarto vacío.

Los lamentables casos como el de Debanhi deben parar, las niñas y mujeres mexicanas no podemos y no merecemos vivir con miedo de salir de casa y despedirnos de nuestros seres queridos pensando que probablemente ese será el último abrazo. Los y las invito a que unidas cimbremos en una sola voz a este país con el único objetivo de luchar por el derecho más elemental que cualquier ser humano tenemos, la vida; hagámoslo por las que ya no están, por las que debemos salvar y por las que vendrán y encontrarán un país manchado por la sangre de miles de mujeres y niñas si no hacemos nada.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

