Merecemos información verídica y confiable

El pasado 15 de julio en Los Mochis, Sinaloa, un helicóptero Black Hawk perteneciente a la Secretaría de Marina se desplomó causando el deceso de 14 elementos de élite de esa institución.

La aeronave -según la información oficial- trasladaba a los elementos que habían participado, unas horas antes, en el operativo para la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, generándose especulaciones sobre las posibles causas del siniestro; atribuyéndose la caída de la aeronave desde a la falta de combustible, hasta el derribo por parte de grupos delincuenciales; por lo que la propia Secretaría de Marina pidió a la opinión pública esperar al resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, la que asumió la responsabilidad de la investigación.

Ante la poca claridad de la información del Gobierno Federal, de la Secretaria de Marina y de la Fiscalía General de la República, el 20 de julio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hablamos fuerte y claro, haciendo un llamado respetuoso a las Instituciones encargadas, para esclarecer todas estas circunstancias y dudas que rodean la investigación, la detención, el operativo, el accidente y todo lo que hoy en día las y los mexicanos nos estamos preguntando al respecto, incluyendo el nivel de participación de la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés), señalada por esa dependencia del gobierno norteamericano y después desmentida por las autoridades mexicanas.

Este no puede llegar a ser tomado como un caso menor del que no se dé un informe detallado y expedito. Es imperativo identificar las causas de la tragedia y determinar qué debe ser corregido para salvaguardar la integridad de los elementos de la Secretaría de Marina o de cualquier otra corporación mexicana, que arriesgan sus vidas en tareas de seguridad como las que han venido desarrollando.

Ante eso Diputados y Senadores de Acción Nacional estamos dispuestos a convocar a la Comisión Bicameral e invitar a las Fuerzas Armadas para analizar la estrategia de seguridad, que claramente no está funcionando adecuadamente, ya que es evidente que la estrategia de abrazos no balazos, no está siendo efectiva.

Lamento profundamente el deceso de los valientes y experimentados elementos que entregaron su vida por nuestro país. Sus familias, cuentan con todo el respeto, admiración, reconocimiento y solidaridad del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Las y los mexicanos requerimos garantías de que podemos vivir con tranquilidad en nuestras comunidades y que quienes laboran en las Instituciones responsables de la Seguridad, tendrán todo el apoyo, capacitación y herramientas necesarias para desempeñar con seguridad sus actividades. Queremos tener la certeza de que el Estado no ha claudicado en sus funciones de luchar contra el crimen organizado y de garantizar una vida plena, con seguridad para las personas y sus bienes.

POR JORGE ROMERO HERRERA

COORDINADOR DEL PAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

@JORGEROHE

PAL