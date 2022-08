Velázquez Alzúa: su papelón en el rescate de los mineros no es politiquería

*Luego de más de dos años de pandemia y la desastrosa gestión de Esteban Moctezuma y Delfina Gómez como “secretarios” de Educación Pública, este lunes regresan a clases presenciales millones de niños y jóvenes estudiantes que cargan consigo un retraso educativo de tres años, según la Unión Nacional de Padres de Familia, entre otros organismos, quienes aseguran que desde 2019 a la fecha, 3.5 millones de menores abandonaron la educación extramuros. No se necesita ser un experto en pedagogía para saber que la nueva titular de Educación, Leticia Ramírez, incumple el perfil que se requiere para planear, gestionar, evaluar estrategias pedagógicas y proyectos de gestión, ya que en los últimos 20 años, ni siquiera ha pisado un aula frente a grupo. El nuevo modelo educativo “de pilotaje” que se aplicará en 1o de preescolar, 1o de primaria y 1o de secundaria en al menos 30 escuelas por entidad, unos 960 planteles en todo el país, incluye menos conocimientos y más ideología, y ha sido distribuido de manera express a través de los Consejos Técnicos. De las escuelas que después de la inactividad fueron saqueadas, vandalizadas, que carecen de agua, luz o internet, mejor ni hablar. Por lo demás, al estilo de la maestra Delfina que utilizó a la SEP para nadar de muertito a la precandidatura de Morena al gobierno del Estado de México, doña Leticia lo hará para tomarse la foto en el despacho del titular y cobrar hasta que termine el sexenio con un cargo para el que no es apta, pero servirá para contarle a sus nietos.

*Y hablando de funcionarios de primer nivel que no cumplen con el perfil básico para ejercer los retos que su puesto exige, tenemos a la Coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Alzúa, ¡licenciada en historia del arte! Todóloga, Velázquez ha sido delegada en Azcapotzalco y Secretaria de Desarrollo Económico en el entonces Distrito Federal, pero eso sí, siempre cercana al hoy presidente López Obrador. Sin los más elementales conocimientos o experiencia en Protección Civil, no es sorpresa el papelón que está haciendo como encargada del rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Primero, Velázquez Alzúa y su equipo rechazaron la colaboración de técnicos de otros países para el rescate, luego regañaron y aislaron a los familiares de los mineros para que no hablaran con los medios, después de 15 días les retiraron mesas, carpas, alimentos y sanitarios que les habían habilitado para hacer menos pesada la espera, después de haber perdido valiosos días dijeron que siempre sí aceptarían consultar a expertos extranjeros, a 19 días del derrumbe anunciaron ¡un nuevo plan de trabajo! y lo que desató la ira de los familiares que la llamaron mentirosa y demandan su destitución, Velázquez Alzúa ofreció a los desesperados parientes rescatar los cuerpos o una indemnización de 100 mil pesos además de pedirles que se retiren del lugar porque la recuperación de los cuerpos tomará entre 6 y 11 meses, curiosamente cuando habrá elecciones para renovar la gubernatura en ese estado, admitiendo de facto que los 10 hombres han muerto. Ahí el trágico resultado de colocar, otra vez, a inexpertos en puestos clave de la administración federal y ojo, porque en la misma triste situación pueden estar muchos estados y municipios.

*En el camino a un sistema de salud como el de Dinamarca, hace días la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por siete años a las compañías que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre a todos el sistema público de salud, sin plan B para qué otras empresas puedan sustituir el servicio. Imagine usted cuando lleguen los pacientes y se encuentren con que no hay servicio de laboratorio. En estos casos, ¿cómo le harán en Copenhague?

*La falta de pasajeros tiene en la lona al Aeropuerto Felipe Ángeles, que genera pérdidas de 22 millones de pesos al mes, por lo que en Volaris se organizaron para armar una lucha libre entre técnicos contra rudos con todo y ring, para sorpresa de los pocos trabajadores de la terminal aérea y uno que otro viajero ¡Lucharánnnn a dos de tres caídaaaaaaas! El populismo a todo lo que dá en el encordado del AIFA, con todo y papel picado multicolor en el techo, que nomás no levanta el vuelo y que cuesta a los mexicanos 75 veces más de lo que genera. Por cierto, la calificadora internacional aeroportuaria Skytrax, en su reporte de agosto sobre los mejores aeropuertos del mundo, colocó a El Dorado de Bogotá como el mejor de América Latina, y no al AIFA como asegura el presidente López Obrador.

*Con la llegada del Servicio de Protección Federal al Seguro Social, cada vez son más las enfermeras, afanadoras camilleros y hasta médicos descubiertos robando medicinas, material quirúrgico y costoso equipo de la institución. Es tan descarado el saqueo en detrimento de los derechohabientes, a quienes se les dice que “no hay” medicinas, que ahora hasta paramédicos de ambulancias patito han resultado descubiertos en poder de pertenencias del IMSS.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

CAR