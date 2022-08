Traba plazas sindicato del IEMS

Hace casi un año di a conocer en este mismo espacio la historia de abuso de autoridad y discriminación de la que era víctima Julián Hernández Aparicio en su centro de trabajo, IEMS; hoy continúa sin encontrar una solución.

El IEMS, es el Instituto de Educación Media Superior de la CDMX, Julián trabaja como jefe de división "AA" matutino, plantel GAM-I (Gustavo A. Madero I), desde hace 10 años, y acusa al Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), de ser quien impide su crecimiento laboral dentro de la institución, debido a una “posible venta de plazas” y otros manejos.

Años anteriores, Julián postuló para una plaza como docente, actualmente –aunque tiene base- es trabajador administrativo, su trabajo es atender el laboratorio de ciencias del plantel GAM-I, pero su pasión es la docencia; durante un tiempo el IEMS le dio a cubrir algunos interinatos para estar frente a grupo, etapa en la que demostró su capacidad como profesor, además de que cubre con todos los requisitos académicos e intelectuales para serlo.

Cuando postuló la primera vez, 2016, de entre quienes solicitaron la plaza, él fue el único que pasó el examen, como lo demuestran los resultados, sin embargo, el lugar se le dio a otra persona.

En diciembre de 2021 se lanzó una nueva convocatoria para obtener una plaza como docente y los exámenes se aplicaron en enero de 2022; la historia se repitió, sólo que ahora con matices distintos, el examen estaba mal elaborado y Julián lo demostró ante la Comisión de Derechos Humanos local, pero pese a ello, el IEMS contrató a otros químicos, aunque sólo unos meses y luego no les renovó.

Posteriormente, su sindicato, al que está afiliado, SITIEMS, le dio la razón: “Aceptó que lo que me hicieron fue una transa, porque cómo era posible que si había pasado los exámenes y sólo faltaba el dictamen, por berrinche del sindicato principal, no me hayan dado nada”. Aunque nada se resolvió.

Entonces Julián decidió hacer una huelga de hambre el pasado 19 de agosto, frente a las oficinas de la jefa de Gobierno de la CDMX; duró casi cinco días, el resultado, además de una úlcera gástrica, fue que el IEMS prometió que le daría más interinatos como docente en lo que sale la siguiente convocatoria para nuevas plazas, situación que a más de 8 días no ha sucedido.

Julián acusa que el sindicato principal, SUTIEMS, lo acosa laboralmente, pues ha pedido varias veces cambiarse de sindicato con ellos y no le dan respuesta.

Además, está seguro, hay algo más profundo en todo este asunto. “Tengo testigos, cuando empezó este problema, en una de las reuniones, uno de los afiliados me gritó que pagara mis 200 mil pesos por la plaza y dejara de estar chingando. Me puse a investigar y resulta que hay mucha gente trabajando en otros planteles sin evaluación, cuando se supone que es una obligación”.

Julián es Ingeniero Químico, busca una plaza como docente de Química, profesión de la que se enamoró cuando estudió la prepa en el mismo IEMS.

POR KARINA ÁLVAREZ

