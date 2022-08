No somos accidentes

En México, la violencia contra la mujer cada día va a la alza, según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a marzo de 2022 se registraron 229 denuncias por feminicidio.

El feminismo mediante el activismo ha logrado grandes avances y uno de los más importantes ha sido visibilizar la realidad que vivimos mediante la viralización y mediatización de casos que normalmente son muy enigmáticos y confusos.

A pesar de no ser los únicos y de que existen voces de familias enteras que no son escuchadas, estos casos son los que cumplen con una función fundamental para el acceso a la justicia con perspectiva de género y es justamente cuestionar a las instituciones que la imparten.

Uno de los casos más conocidos es el femincidio de Debanhi Escobar, misma que fue encontrada en una cisterna y la Fiscalía del Estado de Nuevo León argumentó un “accidente,” que pudo ser ocasionado por una caída dado las circunstancias etílicas en las que presuntamente Debanhi se encontraba.

Después de esos resultados pudimos ver a un padre desolado y fúrico en contra de las autoridades con preguntas muy concretas ¿Por qué la encontraron una semana después en el mismo lugar que ya se había buscado varías veces?, ¿Por que no me permiten revisar la carpeta de mi hija?, ¿Por qué no puedo saber en qué está la línea de investigación? La realidad, es que el papá de Debanhi no estaba preguntando y pidiendo nada que no fuera legal y es más, pedía que cumplieran con sus obligaciones legales en materia de víctimas.

Así, la Fiscalía General de la República coadyuvó a la Fiscalía local para hacer una vez más estos peritajes y sin sorprendernos, se informó que la autopsia tenía un resultado distinto al que se nos había informado.

Entonces ¿La Fiscalía local mintió? Considero que la respuesta es mucho más compleja, lo que sí podemos asegurar es que no se investigó cómo es debido y que esas omisiones derivaron en obstrucciones y revictimización de Debanhi así como de su familia.

La semana pasada se anunció que la FGR ejercerá la atracción en este caso, así como el de Luz Raquel Padilla para garantizar “que se lleguen a las últimas consecuencias.” La FGR tiene la facultad de poder atraer casos bajo el supuesto de que se demuestre inactividad o ineficacia de la fiscalía local correspondiente, habrá que admitir que uno de los problemas más grandes después de la violencia es probablemente, la ineptitud de las autoridades.

Las atracciones de estos casos nos dan un sabor agridulce porque aunque hay esperanza de que en un futuro las familias puedan tener justicia, la cifra nos dice que Debanhi y Luz son dos de más de cientos, ¿Qué pasa con aquellos casos que no son mediáticos o de esas familias que no tienen acceso a asesoría legal y que las fiscalías se aprovechan de esto? Pero más importante aún que cuestionar, es resolver el problema de fiscalías locales y no solamente atraer casos para así calmar la opinión pública.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

@DIANAMURRIETAMDIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

PAL