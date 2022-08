Llama la OMA a tener una mejor comunicación en las aduanas del mundo

El mundo cada vez está más integrado y nuestra sociedad ha pasado a ser interdependiente. Partes del planeta que hace muchos años se veían como puntos de inestabilidad económica ahora, como es el caso de Latinoamérica, son la esperanza del comercio. No es una exageración decir que el presente y el futuro pasan por los países latinoamericanos.

La Organización Mundial de Aduanas apuesta por la construcción de un futuro común, quienes aún en un contexto adverso han renovado intereses para la creación de empleos, asegurar la estabilidad financiera, promocionar la inclusión social y garantizar que el proceso de globalización va a servir para las necesidades de todos los pueblos.

La internacionalización de los controles aduaneros y la cooperación entre gobiernos y sus instituciones, han pasado a ser condiciones necesarias para el combate efectivo a las prácticas desleales contra el comercio, contrabando, narcotráfico, piratería, tráfico de armas, lavado de dinero y la protección a las sociedades de una forma general.

Además, esta cooperación es importante para asegurar la continuidad y fluidez del comercio en la búsqueda del crecimiento económico.

La OMA desempeña hoy uno de los papeles más importantes en el impulso de la facilitación comercial y la implementación de políticas aduaneras, que sus países miembros deben seguir para lograr que el comercio internacional sea una fuerza positiva para la población mundial. De hecho, su Secretario General, el Señor Kunio Mikuriya es el principal promotor de estas alianzas con el sector privado, a fin de contribuir al desarrollo efectivo del comercio internacional a través de la armonización y simplificación de los regímenes aduaneros, así como de la cooperación internacional, con pleno respeto a las legislaciones nacionales.

Las distintas economías del mundo han apostado cada vez más por el comercio exterior como el principal motor de crecimiento y desarrollo. En este esquema, las aduanas y el sector privado, han adquirido un rol cada vez más participativo, e incluso decisivo, en el incremento de la competitividad y la seguridad global.

El reto que no había sido contemplado en la política aduanera, hasta la participación del Sr. Mikuriya en la OMA, no era la modernización de las aduanas, sino un enfoque más integral de gestión de fronteras, ya que según el Banco Mundial más del 60% de los retrasos no se deben a las aduanas, sino a otras instancias reguladoras del comercio.

Por lo que hace un continuo llamado a la coordinación y cooperación entre todas las autoridades que regulan el comercio exterior para reforzar una verdadera gestión de fronteras en favor de la facilitación.

Así, la alianza entre autoridades y sector privado seguirá fortaleciendo el papel competitivo de las aduanas en el mundo. Solo por señalar algunos ejemplos, podemos mencionar la automatización del despacho aduanero, el pago electrónico centralizado de impuestos, la implementación y operación de ventanillas únicas para operaciones comerciales, la generación de análisis de riesgos eficientes que permitan combatir la evasión fiscal y el contrabando de mercancías. Incluso, generar información en tiempo real para importadores y exportadores respecto al pago de impuestos, las rutas seguidas por los transportistas de sus mercancías, el estado del proceso de despacho aduanero, etc., incluyendo adicionalmente la generación de estadísticas que les permitan hacer mejores negocios.

Este ciertamente es un valor agregado que posibilita la comunicación y el intercambio de información entre las aduanas y el sector privado en la política de puertas abiertas impulsada por la OMA, dándonos la oportunidad como países de contar con mejores

sistemas aduaneros, como respuesta a los desafíos que plantean los grandes tratados de libre comercio que la mayor parte del mundo ha firmado.

En resumen, podríamos decir que esta política de puertas abiertas entre las Autoridades Aduaneras encabezada por la OMA, ha sido beneficiosa para los países de la región y para el avance de nuestros sistemas aduaneros. La clave del éxito, como dice el Sr. Mikuriya es la “comunicación: compartir información para una mejor cooperación”.

POR JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA

Experto en Comercio Exterior y Aduanas.

@ignaquiz

MAAZ

