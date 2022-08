Su nombre es Sacheen Littlefeather

Hace algunos días, periódicos de todo el mundo reportaron la disculpa de la Academia a la nativa americana que rechazó un Oscar en nombre de Marlon Brando, en 1973. Sin embargo, pocos mencionaron el nombre de esa mujer que pasó a la historia por protagonizar uno de los momentos con mayor carga política de los premios. Así ha sido la vida de Sacheen Littlefeather. Para Brando, que ya contaba con un Oscar, declinar el premio no le trajo represalias: la Academia lo sigue considerando ganador de esa edición, lo nominó al siguiente año y el acto le hizo poco, sino es que nada, mientras que a Littlefeather la incluyó en la lista negra de Hollywood.

La actriz y activista, quien había tenido pequeños papeles, no pudo volver a trabajar después de esa noche. J. Edgar Hoover amenazó con vetar cualquier producción que le ofreciera espacio. Un fugaz discurso puso fin a su carrera. Littlefeather tenía 26 años cuando subió al escenario en representación de Brando, quien, conocido por su activismo, decidió no aceptar el premio a Mejor Actor por The Godfather. En su discurso, condenó “el trato que la industria procura a los indios americanos”. Su presencia fue recibida entre abucheos, gestos racistas y bromas de los presentadores: Raquel Welch y Clint Eastwood. Incluso, debieron sujetar a John Wayne para que no subiese a atacarla.

Ahora, casi 50 años después, la industria pide disculpas a Littlefeather por los “abusos” que padeció. “La carga emocional que ha soportado y el coste que aquello supuso para su propia carrera son irreparables”, dice el escrito, firmado por David Rubin, que se leerá en el Museo de la Academia, el 17 de septiembre, en un acto-homenaje. “Jamás pensé que viviría para ver el día en que leyese y viviera algo así. Aquel día, en 1973, estuve completamente sola”, declaró Littlefeather, quien finalmente recibirá el reconocimiento a su valentía.

POR MELISSA MORENO

