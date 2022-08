Revive el debate sobre la prisión preventiva

El caso de Rosario Robles y otras 219 mujeres encarceladas en Santa Martha, a quienes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ha dado todo su apoyo en apego a la ley por lo turbio de la interpretación para mantenerlas en prisión, revive el debate sobre el recurso de la prisión preventiva, que debería aplicarle en casos muy excepcionales para mantener, en este caso, presas a las implicadas.

Sin embargo, en esta administración se ha vuelto un deporte encarcelar y luego averiguar a pesar de ser violatorio de los derechos humanos y contraria a los acuerdos internacionales. Si bien, la exfuncionaria de Peña Nieto no está libre de toda culpa por su omisión en el delito de la Estafa Maestra y los desvíos de recursos por más de cinco mil millones de pesos, pasó, como buena parte de las 219 reclusas restantes del penal de Iztapalapa, privada de su libertad sin ser sentenciada, en su caso tres años.

Pero en cada prisión femenil y varonil la historia de Robles Berlanga se repite. Han sido más de mil días en la cárcel para la ex presidenta del PRD y ex secretaria de Desarrollo Social y nadie, en caso de que sea completamente absuelta, le hará compensación alguna por los días privados de su libertad. En un gobierno que persigue enemigos la figura de prisión preventiva resulta fácil su aplicación dejando a adversarios políticos y activistas contrarios en total desamparo. La figura de prisión preventiva no puede seguirse practicando a diestra y siniestras, solo en excepciones.

Campaña en el Trife

¿Y luego por qué critica AMLO y la 4T que hay excesos en el ámbito electoral? En días pasados se llevó a cabo el congreso de magistradas y magistrados electorales de todo el país en Mérida, Yucatán, financiado principalmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la asociación de magistrados electorales locales (ATERM).

Resulta que ahí se les vio como principales anfitriones del evento al presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón y al magistrado Felipe de la Mata.

Los enterados saben que el motivo real de organizar el evento en esas fechas fue con doble propósito: darle una digna despedida al magistrado César Wong, quien termina su encargo en el tribunal local de Chihuahua y preside la ATERM y por otro, darle también un fuerte impulso para que llegue a ocupar una de las vacantes de la Sala Regionales del TEPJF que sigue pendiente en el Senado, en otras palabras fue un evento de campaña.

Para ello, el Tribunal federal gastó a través de su área de organización de eventos nacionales más de 500 mil pesos en sus invitados, más los hospedajes y alimentos en los que se sirvieron antojitos yucatecos. La conclusión del evento fue que la justicia electoral en México es saludable y no requiere reformas, ni siquiera la de una mayor austeridad presupuestal.

Uppercut: Este lunes inicia la tercera jornada de contratación de personal de salud, destinada a 15 estados sumados al programa IMSS Bienestar. Se espera el arribo de más médicos cubanos y al gobierno mexicano aún le cuesta aceptar que su pago va directo a la bolsa de los herederos del régimen y no de los galenos.

