Cristian Castro quiere un paraíso donde no roben

ASALTARON EN MÉXICO A CRISTIAN CASTRO, ÉL SE FUÉ A VIVIR A ARGENTINA PERO COMO TAMBIÉN LO ASALTARON EN ARGENTINA, AHORA SE FUE A VIVIR A URUGUAY, A PUNTA DEL ESTE, PARA VER SI ENCUENTRA UN PARAÍSO DONDE NO ROBEN

¿De verdad existe algún lugar del mundo que nos de la garantía de que no haya ladrones?

Es cierto que cuando te roban en tu casa te quitan la tranquilidad, pero en el mes de marzo entraron a la casa de Beyoncé y le robaron objetos por más de un millón de dólares, también entraron a la residencia privada que tiene Kim Kardashian en París, a ella la amarraron y la encerraron en el baño, se llevaron 10 millones de dólares, además de su anillo de compromiso que cuesta cuatro millones. En Los Ángeles entraron ladrones a la casa de Camila Cabello; a Kate Moss le robaron tres obras de arte. A Paris Hilton la han asaltado ocho veces en sus distintas propiedades.

Mientras Mariah Carey estaba de vacaciones, entraron a su casa en Atlanta y con camión de mudanzas vaciaron sus nueve dormitorios.

Cuando asaltaron en México a Cristian Castro, él se fue a vivir a Argentina, pero como también lo asaltaron ahí, ahora se fue a vivir a Uruguay a Punta del Este. Cristian se mueve de un país a otro por miedo, buscando dónde encontrar un paraíso donde no roben.

LISSETTE SE DIVORCIÓ DE BICHIR, DESPUÉS DE LISARDO, TAMPOCO ACEPTÓ EL AMOR QUE LE OFRECIÓ HÉCTOR SUÁREZ GOMIS, DEJA A ESAS MONADAS PARA ¿BUSCAR PAREJA EN INTERNET?

Lissette se quiso divorciar de un Bichir, después se quiso divorciar de Lisardo, posteriormente no quiso aceptar el amor que le ofrecía Héctor Suárez Gomís y ahora dice que busca pareja en internet.

¿Cómo tiras a esas monadas de hombres para buscar novio en internet

Al príncipe de Inglaterra te garantizo que no lo vas a encontrar en internet,ni siquiera a un Ben Affleck que cuando JLo se lo pescó, era alcohólico, o sea él también viene con su “chistecito” incluido.

¿Quién nos vendió a las mujeres la idea de que podemos encontrar un hombre trabajador, que nos mantenga y nos trate bonito? Traemos el memorándum en la frente: -¡Mantenidos, violentos, mentirosos, ¡absténganse! Y si quitas a esos energúmenos que son los que andan circulando, no queda nadie, ¡con estos bueyes tenemos que arar!

Dentro de lo malo, más vale que no dejemos lo mejorcito para agarrar lo peorcito, los hombres solteros tienen para escoger entre puras guapuras solas, por lo que ellos ya ni se quieren comprometer ni quieren ser puntuales ni fieles y cuando encuentras a uno medio decente te reclama.

-¿Cómo que me vas a venir a condicionar mi libertad cuando podemos ser “parche” amigos y así ni me regañas ni me reclamas ni tengo que sacarte a cenar ni llevarte de vacaciones y mucho menos tengo que andar checando tarjeta ni me complico la vida-.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ