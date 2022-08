¿Y si lo que NO quiere es que salgamos? Adiós al AICM y ¿ahora qué?

Veámoslo de otra manera. El AIFA no termina de ser (nunca se tuvo esa intención) la solución a la demanda de vuelos que tiene la capital de la república, el área conurbada y, en muchos sentidos, el resto del país. A la par, el AICM está cayéndose a pedazos y apenas ahora —eso parece— se empezará a invertir en su mantenimiento, el cual se estima será a todas luces insuficiente. Y es que la “pobreza franciscana” ha dejado al AICM sin ingresos, pues todos ellos por concepto del TUA han sido destinados a pagar la cancelación del que iba a ser el NAICM.

Lo que ocurrirá, entonces, es un desastre anunciado producto de la terquedad (¿estrategia?) del presidente de México. Esto es, eligió que la población siguiera utilizando un aeropuerto cuyo funcionamiento estaba por colapsar y le agregó otro que no podrá atender una parte significativa de la demanda nacional.

De los problemas presentados por el AICM, algunos ya se conocían desde antes. Cuando se construyó la Terminal 2 se sabía que su vida útil sería de solo algunos años. Pero al mismo tiempo, es curioso, no hay prisa por terminar las vías de comunicación con el Santa Lucía ahora llamado AIFA. En tercera instancia, de forma simultánea, poco o nada se ha hecho realmente para recuperar la ‘Categoría 1’ del espacio aéreo.¿Eso qué nos dice?

Inicialmente parecía (yo misma lo pensé así) que la consigna era sabotear al AICM o Benito Juárez con el propósito de cansar a pasajeros y a líneas aéreas para que emigraran u optaran por al AIFA. Ahora se hace evidente otra cosa.

Si fuese lo primero, ¿por qué no se han terminado todas las vías de comunicación entre el Santa Lucía y el Benito Juárez? ¿Por qué en lugar de hacer lo necesario para que México recobre la categoría 1 de aeronavegabilidad se agregaron faltas en estos últimos meses? (No se olvide, mientras nuestro país no logre recuperar todos los permisos, no habrá nuevas aperturas para que las líneas aéreas nacionales viajen al extranjero, ni tampoco podrán aterrizar o despegar del AIFA).

No señoras y señores. Lo que sucede en realidad es que López Obrador le apuesta a aislarnos como nación e igualmente aislados nos vamos a quedar los mexicanos. Naturalmente, no es solamente por cuanto a la aviación y el turismo internacionales (de extranjeros en México y de mexicanos en el exterior), pues ya sabemos los problemas que estamos enfrentando en el T-MEC. Mas la imitación de llegadas y salidas en los aeropuertos sí ilustran muy bien el objetivo que tiene la 4T de aislarnos del mundo.

Ante lo cual es menester la pregunta: ¿Para qué? ¿Con qué aviesos fines?

El NAICM no funcionará jamás, el AICM poco a poco tampoco lo hará, y el AIFA solo servirá para algunos vuelos nacionales. Pareciera que la consigna es que los mexicanos solo podamos volar dentro del país y que nuestro intercambio y conexión con el mundo sea cada vez más limitado. Y sí, hay otros aeropuertos para que personas y mercancías salgan al extranjero, pero los costos son muy elevados. Sobre todo cuando la principal interconexión aérea del país es el aeropuerto de la Ciudad de México.

Mucha atención, estimad@s ciudadan@s. Este nacionalismo ya ha ocurrido en otras latitudes del orbe y siempre con nefastas consecuencias.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

