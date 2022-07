El espaldarazo de S&P a Victoria

Silencio han guardado muchos economistas que hace unos meses se desgañitaban con el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como nueva gobernadora del Banco de México. Silencio ante el poderoso espaldarazo que le dio la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) el miércoles en la tarde, cuando reconoció que dicha institución continúa conduciéndose de manera ortodoxa.

Este es el párrafo de S&P que tira por la borda la mala leche vertida contra la gobernadora por no ser parte del club de economistas que dominaron la política monetaria y fiscal en sexenios pasados: “La credibilidad de la independencia del banco central de México (Banxico) y su capacidad para seguir una política monetaria de metas de inflación frente a circunstancias desafiantes tienen un rol predominante en nuestro análisis. Consideramos que continuará el compromiso para mantener decisiones sólidas, independientes y oportunas de política monetaria, en medio del repunte actual de la inflación local e internacional”.

No estuvo bien desacreditar con tanta soberbia a la gobernadora. Es verdad que el Presidente actuó desaseadamente al haber nominado a Arturo Herrera en la posición, para luego arrepentirse del encargo. Pero ello no quita mérito a la gobernadora, que ha manifestado públicamente su preocupación por la inflación, y que, como ayer pudo leerse en las minutas publicadas por el Banco, está determinada a continuar “aumentando la tasa de referencia”. El Banco no duda ante la inflación, porque actuará “con la misma contundencia en caso de que se requiera”. Eso indica que, ante la inflación anualizada de 7.99 por ciento que reveló ayer el Inegi para junio, una nueva subida de 75 puntos base podría ocurrir en la siguiente reunión de política monetaria, porque la inflación subyacente continúa elevada, en 7.49 por ciento a tasa anual.

¿Qué hace falta de Victoria Rodríguez Ceja? Más liderazgo vocal y visible. Ser ortodoxa empieza a no ser suficiente, porque el mundo está en severo ajuste. Hay mil temas pendientes donde se requiere que la gobernadora dé un paso al frente y fije postura: el plan programático para desplegar una moneda digital de parte de Banxico; la urgente desregulación de la actividad bancaria; una solución al tema de las corresponsalías bancarias entre México y Estados Unidos, y una postura sobre las inversiones que están haciendo muchos mexicanos en criptomonedas. Ojalá se anime.

VOLARIS

El desempeño de Volaris es tan potente que pasará a la historia como la gran empresa mexicana del Siglo XXI, gracias a Enrique Beltranena. Los 2.4 millones de pasajeros que transportó en junio son un hito sumamente destacado.

VACACIONES

Estaré de vacaciones dos semanas. Regreso a El Heraldo de México el lunes 25 de julio, Dios mediante.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL

SEGUIR LEYENDO:

Whirlpool sí ve recesión en puerta

El plan Marcelo, de visas a EU

Resultó perfecta la estrategia de Femsa