“Llegó y empezó a agredirme”, rompe el silencio el trabajador corrido de una jardinera en Mazatlán por un estadounidense

El pasado martes 22 de abril se dio a conocer un video en el que se muestra el momento exacto en el que un ciudadano estadounidense que habita en Mazatlán, Sinaloa corre a un trabajador mexicano de una jardinera cuando este se disponía a comer luego de una intensa jornada de trabajo, por lo que, como era de esperarse, las imágenes se hicieron virales en plataformas digitales, donde se generó una gran indignación y tras estos hechos, el empleado de la construcción involucrado en estos hechos finalmente rompió el silencio y contó a detalle cómo ocurrieron estos desafortunados hechos.

Fue durante una entrevista para el portal “Yo amo mi Mazatlán” donde Jorge, el empleado de la construcción involucrado en estos desafortunados hechos, contó que él pretendía comer luego de una jornada de trabajo cuando sin motivo aparente fue abordado por un vecino de la zona, quien es de nacionalidad estadounidense y le exigió moverse del lugar, además, detalló que el sujeto usó groserías y que hablaba en español.

“Yo ni si quiera sabía nada, yo estaba sentado ahí y este señor llegó y me empezó a agredir, pero ya había agredido a unos niños que estaban sentados allá, que trabajan ahí o en otra obra, no sé, y ya me tuve que parar, ni modo, a hacerle caso. Yo nunca pensé que llegara a esto, les agradezco a todos los mazatlecos, me hablaba en español, llegó con palabras altisonantes”, expresó Jorge, quien dijo ser originario de la Ciudad de México.

Jorge, el empleado de la construcción. Foto: FB Mazatlán Interactivo

Se siente nervioso tras impacto de video

En otro momento de la entrevista, Jorge dijo sentirse nervioso tras el impacto que ha tenido su video pues debido a que no utiliza recurrentemente las redes sociales no se había enterado de que su caso se hizo viral, además, también señaló que sus compañeros quieren confrontar al estadounidense que lo corrió de una jardinera, pero él considera que no tiene caso.

“Me siento como nervioso, nunca había pasado por algo así, mi video anda circulando por todas partes y yo ni sabía, como no me meto en las redes sociales (…) me han dado mucho apoyo, mis compañeros quieren ir ahí con el señor, pero les digo que no tiene caso, el señor es grosero y no porque trabajemos en obra nos vamos a rebajar a tanto”, finalizó el señor Jorge.

Por otra parte, es importante mencionar que, este caso ya generó distintas movilizaciones, pues se organizó una carne asada masiva afuera de la casa del estadounidense que corrió al señor Jorge de una jardinera, además, también se registró una manifestación y en redes sociales circulan distintos videos donde se puede apreciar que le llevan “serenatas” al extranjero para perturbar su sueño, es importante mencionar que, el ciudadano norteamericano todavía no ha salido a dar la cara en público tras estos hechos.