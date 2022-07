Ebrard, sin reposo

Muy agitado fue el último día de actividades del canciller de México, Marcelo Ebrard, en Corea del Sur. Fue nombrado ciudadano honorario por contribuir a reforzar la relación bilateral. También se reunió con el presidente de SK Group el segundo conglomerado coreano más grande, y se encontró con un viejo amigo: el alcalde de Seúl, Oh-Se-Hoon, su aliado en la lucha contra el cambio climático. Hoy y mañana estará en Indonesia, para participar en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20.

El embajador, a prueba

Nos adelantan que la reunión del 12 de julio próximo en Washington, entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de EU, Joe Biden, será una prueba de fuego para el embajador Ken Salazar. Tras el periodicazo que recibió del New York Times, el diplomático está en la mira de su país, y del éxito o fracaso del encuentro depende su futuro.

Afinan agenda en Palacio

Más de dos horas y media pasó el presidente López Obrador con su gabinete de seguridad afinando detalles sobre la agenda que llevará a su cita con Biden, la semana entrante. Estuvieron desde Audomaro Martínez, director del CNI, hasta la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, e incluso el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Podrían regresar al PAN

Nos cuentan que en el PAN, dirigido por Marko Cortés, hay un plan para reafiliar a ex militantes. Se trata de fortalecer al partido con miras a la elección de 2024, con lo que el ex presidente Felipe Calderón y la ex candidata presidencial Margarita Zavala podrían retornar al panismo, como de hecho ya hicieron otros. Y ella, sobre todo, tendría la oportunidad de contender por la candidatura.

Banderazo de salida

Arranca este jueves formalmente la carrera por la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. Con la publicación de la convocatoria, los aspirantes, al menos seis, tendrán hasta el sábado para registrarse, y el 10 de agosto el partido que dirige Mario Delgado publicaría quiénes fueron aprobados. Éstos se medirán en una encuesta que definirá al abanderado u abanderada.

