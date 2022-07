Retoma actividades

Ya recuperado del COVID-19, el canciller Marcelo Ebrard hizo sus maletas para un largo viaje al continente asiático, en específico, a Corea del Sur e Indonesia, donde ya le espera una agenda cargada en la cual se reunirá con ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 (G20). Nos dicen que retomó actividades con baterías bien recargadas, luego de dar positivo el 20 de junio pasado.

Avanza el Tren Maya

A pesar de las resistencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro, nuevamente, que no dará un paso atrás en la construcción del Tren Maya. De hecho, dijo ayer que el tramo Mérida-Cancún lleva 50 por ciento de avance. Y con todo, amparos y ambiciones de conservadores y corruptos, el pueblo quiere y apoya esta obra.

Parálisis

Detenidas están las labores en el Congreso debido a que existe una disputa entre Morena y la oposición, la cual no ha permitido que se avance en temas de nombramientos o exhortos a autoridades. El senador Ricardo Monreal llamó a una reunión de urgencia esta semana, en la Junta de Coordinación Política del Senado, para intentar destrabar la agenda legislativa.

Ojo, mucho ojo

El juez 28 Civil de Proceso Oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, Arturo Cervantes, recomendó a quien rente un inmueble investigar los antecedentes del inquilino, ya que, si éste comete en el domicilio narcomenudeo, trata de personas, entre otros delitos, el bien puede pasar al erario público después de un juicio de extinción de dominio.

Premio

A punto de terminar su gestión, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, recibió el reconocimiento Freedom of the city of London, por la implementación de una estrategia económica que tuvo como resultado la llegada de beneficios a las familias, como empleos mejor remunerados, entornos seguros, mayor cobertura de seguridad social y oportunidades para jóvenes.

PAL

Sacapuntas

