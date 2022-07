Esa es la pregunta: ¿está derrotada la oposición para colocar a un presidente de México en 2024? En este momento es difícil contestar esa pregunta de manera contundente, pero integrantes, analistas y afines a los partidos de oposición y quienes estamos en absoluto desacuerdo con el actual gobierno, empezamos a visualizar una derrota abrumadora dentro de dos años. La razón es sencilla.

Con el argumento, muy válido, del respeto a los tiempos electorales, los partidos políticos opositores, las alianzas y grupos de la sociedad civil no han atinado a encontrar a un hombre o una mujer, con la presencia mediática suficiente y con una estrategia correctamente articulada para enfrentar las opciones que el Movimiento de Regeneración Nacional ha presentado al margen de la ley.

Y digo al margen de la ley porque a sabiendas de que los actos electorales que han organizado en diversos estados de la República Mexicana, con miras a la elección de 2023 y 2024, violentan flagrantemente la Ley Electoral, el partido Morena ya tiene claras opciones para contender por la presidencia del país.

Que si Claudia, que si Marcelo, que si Ricardo o Adán poco importa en este momento, porque sabemos que será un “dedazo” del presidente en funciones con el disfraz de una elección democrática al interior de las bases morenistas. ¿Qué sucede con la oposición?

Están asustados, aterrados, están congelados de una manera inexplicable. Están dando “palos de ciego” y parece no existir una voz de liderazgo que lleve a todos en un mismo objetivo.

Tal es el caso de las decisiones unilaterales de Alejandro Moreno al frente del PRI y del extraño deslinde de Marko Cortés que aseguró que ganarán Coahuila y el Estado de México en solitario, sin alianza. Nunca como ahora una oposición mexicana había tenido en sus manos tantos desatinos de un gobierno en turno que serían, en otras condiciones, un verdadero manjar de política electoral, no solo haciendo ver los errores, sino ofreciendo propuestas, y no lo hacen. Inexplicablemente no lo hacen.

Y para sumar a la gran desarticulación, aparecen grupos, grupitos y grupúsculos anunciando su intención de competir por la presidencia de la República con “cartuchos quemados” sin agraviar a esos aspirantes, lo que quita aun mas la credibilidad a los grupos políticos que, según ellos, quieren una nueva realidad para el país.

Con su descoordinación, con su falta de contundencia, sin cuadros preparados atractivos, mediáticamente visibles, y con grupos por aquí, grupos por allá y grupos por “acullá”, la oposición lo único que esta logrando es que el candidato de Morena sea quien sea, triunfe en los dos estados que eligen gobernador en 2023 y la presidencia en 2024. Sé que los opositores no estarán de acuerdo y ese es el problema, que no reconocen que Morena ya sacó importante ventaja al margen de la ley y esa distancia es casi imposible de remontar a menos de dos años de las elecciones.

Qué más quisiéramos los opositores ver una opción articulada, una opción única, todos los partidos y organizaciones políticas y sociales trabajando en torno a una sola persona y con el objetivo de salvar al país. Lamentablemente eso no sucede. Sólo trabajan en sus parcelas, promoviendo sus nombres, preocupados por sus patrimonios y así, desde ahora les digo, están derrotados.

Corazón que sí siente

“Los de izquierda no son políticos, son vividores que se aprovechan de la ignorancia y estupidez de las masas”. Esto lo dijo el actor estadounidense Morgan Freeman y es viral en las redes sociales. ¿Será?

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

CAR