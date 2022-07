El "efecto Ucrania" en la economía global

No son pocas las voces que hablan de un “nuevo orden internacional” a partir de la invasión rusa a Ucrania. La verdad es que no les falta razón: incluso en este espacio se ha escrito sobre algunos de los cambios que ha provocado el conflicto. Pero la guerra no sólo debe analizarse por sus efectos políticos, sino también por sus consecuencias económicas.

En este momento, en la economía internacional se atisban dos cambios: una economía menos dinámica, con mayores dificultades para crecer, así como una creciente regionalización del comercio y las cadenas de valor. Para analizarlos, me gustaría proponer la idea del “efecto Ucrania”. Es cierto que la guerra no es la causa principal, pero sí pensar que podría encaminar la economía mundial en esa dirección.

El año pasado se caracterizó por el optimismo. La subida de precios, resultado de la reactivación productiva tras la pandemia, se leyó como buen viento para las velas de la economía global: el ajuste inflacionario sería temporal y las economías volverían a crecer. Esto no ocurrió así.

La invasión rusa significó un choque para los mercados del gas, el petróleo y los alimentos: no porque la gente demandara más estos productos, sino porque las sanciones internacionales y la guerra provocaron su escasez. Es más costoso producir las mismas cosas, lo que podría llevar a la estanflación, estancamiento con inflación.

Este escenario inflacionario incentiva a los bancos centrales a incrementar las tasas de interés: el 14 de junio, la Reserva Federal estadounidense decidió aumentar 75 puntos base su tasa de interés. Esto es importante porque la política económica de los últimos 15 años se ha caracterizado por tasas de interés bajas. Si ahora la tendencia será operar con tasas de interés elevadas, debemos acostumbrarnos a una economía donde el financiamiento sea más caro, la inversión más lenta y el crecimiento menor.

La segunda parte del efecto Ucrania consiste en la regionalización de la economía global. La rivalidad entre EU y China ya había puesto sobre la mesa la idea del mercado mundial fragmentado, algo así como esferas de influencia económica, donde los productos de otras esferas encuentren mayores barreras.

Las sanciones contra Rusia pueden tener un impacto decisivo sobre esta tendencia: China e India se perfilan para ser los grandes compradores de productos rusos y Rusia se consolida como un mercado más distante para Europa y EU. Si a esto sumamos la tensión chino-estadunidense y la probabilidad de que ésta desemboque en una política similar, la mesa está puesta para la regionalización.

La guerra en Ucrania tendrá un efecto tanto en la economía mundial como en la política internacional. Sin embargo, lo más importante no es teorizar, sino guiar debates prácticos que permitan diseñar políticas para remar con estos cambios, no contra ellos.

