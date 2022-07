Alito me avergüenza

El comentario es de Dulce María Sauri, expresidenta del PRI: “¡Estoy avergonzada! Me da vergüenza como política el lenguaje soez y la actitud tan baja de Alito. El continente y el contenido… ¡Qué vergüenza!”

Desde Mérida, su tierra, la exgobernadora yucateca reflexiona sobre el último audioescándalo (sobre periodistas) que dio conocer la gobernadora de Campeche, el martes pasado, del dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

“No veo salida. No hay fuerzas internas capaces de quitar al presidente del partido —reconoce—. Yo ya me senté en mi banquito y me puse a esperar...; y ya está echando raíces”.

Cuando estamos (los priistas) en la oposición, sólo un acto de voluntad lleva a que se desplace al dirigente... La única fuerza está afuera, en el Presidente de la República, sostiene, pero Alito es cómodo para López Obrador, “está desangrando al PRI. Como a los animales, está quitándole las entrañas... Eso es lo que le está pasando al PRI”. ¿Cuál sería el interés del Presidente de quitar a Alito y traer a un presidente del partido distinto a éste?, se pregunta la propia Sauri. ¡Qué tal que le sale uno con luces! ¿Para qué correr ese riesgo?

Es mejor desangrarlo. Y desangrar también a la alianza. Bien dice que la venganza es un plato que se sirve frío, remata Dulce María.

•••

GATOPARDISMO.- En cuanto a los cambios realizados por Alejandro Moreno, antier en el partido, fueron más las suspicacias que provocaron, que el reconocimiento alcanzado. En opinión de José Encarnación Alfaro, cabeza de la corriente interna del PRI, Movimiento Líder, consideró que hubo más bien “reacomodos” del equipo que ya estaba en el Comité Nacional. El único nombramiento nuevo, apuntó, es el de Jorge Herrera en Asuntos Religiosos (secretaría que aún no se ha creado). Los otros exgobernadores —precisó— entraron a comisiones del Consejo Político Nacional, “las cuales nunca funcionan”. “Es en realidad un gatopardismo absurdo: hacer como que hay cambios para que todo siga igual. Presume de seis exgobernadores, cuando fueron más de 20 los que suscribieron el desplegado pidiendo la renovación anticipada del CEN”.

Fernando Lerdo de Tejada, de Plataforma PRI, se sumó a lo anterior: movimientos “cosméticos y personajes muy desconocidos”. Desde su punto de vista, “lo único que quiere Alito es lavar cara, no entrarle a los problemas”. Habría de añadirse que entre quienes salieron del organigrama hay dos personajes del Edomex: Carlos Iriarte (quien fungía como secretario de Acción Electoral) y Ricardo Aguilar (secretario de Organización). Ninguno de ellos del grupo de Alfredo del Mazo. ¿Descuido en los equilibrios internos para la postulación a la gubernatura en el Estado de México?

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO al gobierno de Estados Unidos—con letra y música de Chico Che—, ante la controversia por la política energética de la 4T: “¡Uy qué miedo!”.

