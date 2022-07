EL DESNUDO DE ARACELY ARÁMBULA NO LEVANTÓ PASIONES ENTRE LOS POSIBLES COMPRADORES

Pidieron 320 mil pesos por un cuadro de un desnudo de Aracely Arámbula pero nadie ofreció nada y no levantó pasiones entre los posibles compradores!

En el desnudo en el que aparece Aracely, ella está con las manos atrás de la espalda mientras un trapo que cae del techo le tapa el cuerpo por lo que solo se le ven los brazos y un pedacito de pierna y decir que es un desnudo, es una tomadura de pelo.

ARTURO PENICHE: “NO ME INTERESA CONOCER A NINGUNA MUJER NI LIGARME A NADIE NI MUCHO MENOS SER NOVIO DE NADIE PARA NADA”

Arturo Peniche, quien sale cantando a caballo, sexy y vestido de ranchero, canta la canción infiel cuya letra dice: “Me voy a desvestir”. Pues mi rey ¿Acaso se te hizo tarde?”.

Arturo según me confirmó en entrevista está soltero, pero lleva muy buena relación con su ex mujer, la madre de sus hijos. Y cómo Peniche está de muy buen ver, es muy simpático, muy buena onda y tiene un rancho en el que hace las mejores noches de bohemia le pregunté si quiere que le presente a alguna chica guapa y en edad de merecer, y me dijo contundente. “De ninguna manera, estoy solterisimo, pero no me interesa en lo más mínimo ni salir a ligar ni que nadie me presente a ninguna mujer, así como estoy ahora, solo, es como estoy mejor que nunca antes en mi vida.

NINGUNA MUJER ES RESPONSABLES DE SUS PAREJAS

Livia Brito no tiene nada que ver con que su novio amarró a un estilista, una no responde por el novio, ella no es responsable si él hace sinverguenzadas ni tampoco tiene porque perjudicar la imagen de ella.

Uno se enamora de quien te alborota la hormona y a ella la trata como reina por lo que ella no tiene porque supervisarlo ni obligarlo a tener la conducta que a ella le guste.

LA SUPUESTA MADRE DE LA HIJA DE ZAGUIÑO DICE QUE TIENE MIEDO A NO SOBREVIVIR EL CÁNCER Y LE URGE DEJAR ENCARGADA A SU HIJA CON EL EXFUTBOLISTA, EL JUEZ YA LE ORDENÓ HACERSE LA PRUEBA DE ADN

Ya ni modo, el juez dictaminó que Zague, quien tiene fama de andar de “bragueta floja”, si se tiene que hacer la prueba de ADN para ver si es o no su hija biológica la chiquita de cuatro años que Luz Piedad Martínez dice que engendró con el papá de los hijos de Paola Rojas. Dice que padece cáncer y tiene miedo que su salud empeore por lo que quiere dejársela encargada a Zaguiño.

BELINDA RESULTA BUENA DANDO CONSEJOS AMOROSOS

Belinda anuncia jabón para los granitos a pesar de que nunca le ha salido un barro, ¡por eso sale de cara lavada dando recetas de como exprimirte la pus! También cuando ve parejas de enamorados los bendice y les da consejos matrimoniales. Y resulta buenísima para dar consejos, es más fácil darle consejos a otros que a nosotros mismos. ¡Haz lo que yo digo no lo que yo hago!

POR SHANIK BERMAN

