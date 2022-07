Educación financiera y Bitcoin

Bitcoin es una moneda virtual y una de las tantas criptomonedas que circulan en el ciberespacio, su uso es cada vez más frecuente, aunque aún hay una limitada transaccionalidad en los mercados (formales) en los cuales es aceptada como pago.

Su popularidad obedece, principalmente, a que su valor en los últimos años se ha incrementado de forma significativa y a la propia publicidad que esto genera; su oferta, demanda y la confianza de sus usuarios, son las variables que lo determinan. Podemos ser testigos de como dicho valor se incrementa exponencialmente para que en los días siguientes sufra una caída igual o peor.

Concretamente, es una moneda virtual que no está respaldada por un banco central ni está regulada por autoridad alguna. No obstante, cada vez hay más personas que la adquieren, en su mayoría “millennials” y “centennials” quienes la han considerado como un estandarte de éxito disruptivo tecnológico-financiero y quienes destinan gran parte o la totalidad de sus ingresos a la compra de dicha moneda virtual con el objetivo de maximizar ganancias en el menor tiempo posible; la mayoría desconoce los riesgos que implica realizar este tipo de operaciones por que no han recibido educación financiera necesaria.

Ante dicho incremento en su adquisición y uso, y principalmente por el mal uso que se le puede dar (“lavado de dinero”), los gobiernos y autoridades financieras de las más importantes economías del mundo (omito intencionalmente comentar el caso de la República de El Salvador quien ya ha adoptado al Bitcoin como moneda, pues merece, por sus particularidades, un análisis distinto) muestran su preocupación y de forma reactiva discuten y trabajan en la regulación que permita del uso de monedas virtuales, México no es la excepción.

Es así como el pasado 20 de abril de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial del Senado de la República la iniciativa presentada por la senadora Indira Kempis del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, mediante la cual se adiciona el artículo 2º ter de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Básicamente, la iniciativa busca el reconocimiento expreso de Bitcoin como moneda de curso legal en México y a partir de ahí, detonar la regulación complementaria; también busca la inclusión financiera de sus usuarios.

Estoy de acuerdo, celebro la intención de discutir su viabilidad para adoptarla como moneda de curso legal y consecuentemente dotarla de un marco regulatorio, pero la discusión continúa siendo en la punta de la pirámide, desde ahí la autoridad pretende regular, y no así en su base.

Hasta aquí, pareciera que se pretende formalizar una moneda virtual que, insisto, muy pocos comprenden y que al final, en caso de proceder y como es común, la responsabilidad de ello descansará en las entidades financieras o en aquellas entidades a través de las cuales se podrá adquirir, y estas seguramente limitarán su adquisición a un determinado perfil de personas.

Precisamente la base de la pirámide es una debida educación financiera. Simplemente, dotar de educación financiera desde muy temprana edad a todas las personas, favorecerá la creación de una cultura financiera sana, provocará naturalmente la inclusión en dicha materia que por décadas ha estado buscando la autoridad y proporcionará herramientas necesarias para conocer y entender, de forma general, el funcionamiento y riesgos no solo del Bitcoin y de las criptomonedas, sino de cualquier otro servicio o producto financiero.

El aplicar la educación financiera provocaría un aumento en la apertura de cuentas de ahorro, de inversión y de intermediación bursátil, además, sería muy probable que las aportaciones al fondo para el retiro también aumentaran; operaciones básicas y prioritarias que cualquier persona debería de considerar antes de comprar Bitcoin y/o cualquier otra criptomoneda.

Entonces, ¿por qué no mejor hablar sobre una reforma constitucional a su artículo 3º para que los planes y programas de estudio también tengan una perspectiva sobre educación financiera básica?, estoy seguro de que, de ello, Bitcoin y cualquier otra criptomoneda también resultarán favorecidas.

