Entender a Andrés Manuel

Ciertamente no faltan quienes en Estados Unidos —y también en México— desean que el embajador Ken Salazar abandone la sede diplomática en la Ciudad de México y deje de visitar al señor de Palacio Nacional.

Pero el demócrata de Colorado se defiende. Ayer, en el Instituto México del Woodrow Wilson Center, Salazar contó una colorida anécdota del momento en que recibió la misión de representar los Estados Unidos en nuestro país.

“Cuando el presidente (Joe) Biden me pidió ser el embajador de EU en México —contó—, todos, incluidos los embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con Estados Unidos”.

Algunos seguramente sonreirán ante esta imagen. Y tendrán razón. No es fácil tratar con AMLO. Nomás pregúntenselo a los miembros de su gabinete y de su equipo cercano. Pocos son los consentidos y tolerados. El embajador estadounidense es uno de ellos. El tabasqueño lo recibe en palacio nacional más seguido que a la mayoría de los secretarios de Estado, lo invita a giras con frecuencia y lo defiende como si se tratara de uno de sus hombres de mayor confianza.

“Mi trabajo era tratar de entender a dónde iba (AMLO) con México y tratar de promover los intereses de EU”, repuso el embajador al referirse a las críticas expresadas por varios funcionarios estadounidenses a The New York Times.

Las explicaciones sobre su actuar frente al Presidente de México fueron más allá: también “estoy muy en desacuerdo con cómo describe a miembros del Senado de Estados Unidos como al senador Bob Menéndez... cuando se hacen esas críticas, no estoy de acuerdo con ellas y se lo digo al Presidente”.

“Hay otros, otros muchos, muchos temas en los que puedo decirle al Presidente que está equivocado y lo he hecho y lo seguiré haciendo”, se defendió Salazar, según refiere AFP.

¿Suficiente defensa como para mantenerse en la Embajada en México? Probablemente no, pero conocedores de la situación política en aquel país consideran que el ambiente en el Congreso de EU es muy difícil para Biden en estos momentos y le sería muy complicado que le ratificaran a un nuevo embajador de su confianza. En pocas palabras, no tienen sustituto. Así que más bien parece que Ken Salazar se mantendrá un poco más en la embajada de EU en México —y seguirá tratando de entender a López Obrador—, aunque algunos lo consideren ya un cartucho quemado.

•••

GEMAS: Obsequio de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump: “Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado —no aquí, sino en otros países— puedo decir que requiere de mucho trabajo”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL

Sigue leyendo:

Los grandes ausentes de la visita

Se fueron quedando los bandidos

Al embajador no lo suelta el bicho