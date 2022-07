Hace dos meses, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentó un Plan contra la Inflación y la Carestía (Pacic) para enfrentar el aumento de precios en los insumos básicos, y a más de 60 días, los bolsillos de las familias mexicanas continúan gritando ante la carestía que hay en los productos de la canasta básica. Y ni la inflación, ni la crisis económica que tenemos han impedido que este gobierno deje de concentrarse más en las próximas campañas electorales, que, en la situación del país, con una inflación sin límites, y calificada como la más alta en dos décadas.

Hoy el país tiene cuatro millones de pobres más desde que llegó la 4T, no son cifras de una persona, son las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y eso nos demuestra que las estrategias económicas del gobierno “transformador”, son un completo fracaso, a ellos sólo les importa pintar de guinda toda la nación.

Por eso, desde el atril mañanero, el Presidente minimizó y negó que la inflación en el país sea “desmedida” pese haber alcanzado en el mes de junio una tasa general anual del 7.99 por ciento en junio.

Expertos en el tema, dicen que, desde 2001, México no tenía una inflación tan alta y lo más lamentable, sin caer en el fatalismo, es que no hay una estrategia eficaz de contención, tan sólo aplican maniobras paliativas para no perder sus votos. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la inflación tiene mayor impacto en los hogares con bajos ingresos, y es casi tres veces más grande que un junio típico, es decir, la inflación es muy constante y es probable que no mejore en un futuro cercano.

Y si no fuera suficiente que la economía se encuentra estancada, donde hay más inflación que crecimiento, también tenemos una enorme crisis de salud y seguridad, donde tal parece que el país está en manos de la delincuencia organizada, y su estrategia de seguridad es muy similar a la económica, tampoco ha funcionado.

Este gobierno continúa aumentando la pobreza, el desempleo, y de seguir así, nos llevará a la peor crisis económica, sus estrategias no funcionan, y en los dos años que le quedan a Morena en el poder. ¿Cómo va a lograr que el país pueda tener crecimiento económico?, si no sólo faltan medicinas en los hospitales, ahora también ya empiezan a faltar algunos alimentos en la mesa de algunas familias. Morena debe dejar de ahuyentar la inversión, apoyar a las empresas, no ahogarlas con leyes retrógradas que las desalienten a invertir. Necesitamos más empleos, que haya más flujo de dinero, porque no es posible que sólo en este país un artículo básico como lo es el huevo, llegue a costar más de 100 pesos el cono. La mal llamada Cuarta Transformación, lo único que ha alentado, es su populismo, el desastre, el estatismo, la devaluación, el endeudamiento y una política financiera de nulos resultados y completos fracasos que va dejando cada día más pobreza.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

PAL