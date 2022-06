Inclusión y creatividad

Hoy en día, un factor muy importante en la ecuación del éxito de una organización está ligado a la apreciación de la diversidad que existe en nuestros equipos de trabajo. Sin embargo, no sólo considero que sea importante para el triunfo de las instituciones, sino de los propios profesionales que desempeñan responsabilidades dentro de las mismas.

Durante mi carrera he podido escuchar a más de una persona hablar sobre la inclusión, este acto de incluir la diversidad en nuestra sociedad, trabajo, familia, amigos; sin embargo, hoy me gustaría profundizar aún más en lo que comúnmente conocemos como inclusión, ya que esta acción ha dado mucho de qué hablar, sobre todo cuando miramos aquella diversidad superficial como lo es el género, las edades, las razas, etc.

Aunque, existe también otro tipo de diversidad que no es tan visible pero que sin duda juega un papel importantísimo en la consolidación de organizaciones altamente innovadoras y revolucionarias. Esta es la diversidad profunda también conocida como diversidad cognitiva, la cual nos abre un mundo de posibilidades de necesidades de entendimiento, ya que en la medida en la que hagamos el trabajo de entender que no todos pensamos igual, que no todos construimos ideas o somos creativos de la misma forma, podremos capitalizar aún más y mejor el talento de nuestra gente.

Esta diversidad cognitiva, sin duda, pone a los líderes en una posición difícil, pero al mismo tiempo retadora, ya que se requiere de mucho conocimiento, no sólo técnico, sino de su propia gente, para poder apreciar de mejor forma estas diferencias y con ello aprovechar aún más los diferentes talentos ocultos, o tal vez no tan ocultos, de cada profesional en México.

Basta con mirar a aquellas personas que hacen la diferencia, TODOS podemos hacer algo distinto, mejor y en constante evolución, soy una fiel creyente del poder de cada uno, una apasionada por hacer un mundo mejor con las personas y para las personas, y si observábamos un poco más de cerca a esa gente que logra destacarse o diferenciarse nos podremos notar de que aquellos abrazaron por completo su talento, dándose cuenta de que quizás no tenían que pensar como todos lo hacen, saliendo de la norma o de lo normal, ideando con creatividad y libertad sin caer en ningún paradigma, formato o estructura, personas que abrazan su autenticidad.

La rigidez es uno de los enemigos más relevantes cuando de diversidad hablamos. Indagar el cómo es que pensamos lo que pensamos, cómo es que brotan las ideas en nuestras neuronas, nos ayudará a darnos cuenta de que muchas de las viejas estructuras sólo nos impulsan a hacer más de lo mismo, y como bien decía uno de los grandes físicos de la historia, “si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes”, Albert Einstein.

Así que, me gustaría transmitir en este texto que, si pensabas que sólo eres aquellas diferencias visibles, te impresionarás de aquellas diferencias invisibles que te convierten en alguien único, y que a través de esa individualidad tienes el poder de cambiar las reglas del juego.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

MAAZ

