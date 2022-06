Mujeres sin cobijo

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que las muertes violentas de mujeres han disminuido en 34 por ciento en la capital del país. La anterior cifra, argumentó, incluye los casos considerados como feminicidios y los casos de homicidios dolosos en los que las víctimas son mujeres.

Si bien TODOS quisiéramos que las cifras relativas a la violencia contra las mujeres se vieran reducidas inmediatamente, es comprensible que disminuir el índice delictivo lleve un proceso que requiere de tiempo. De igual modo, no puede ponerse el foco únicamente en los feminicidios y descuidar la persecución de otros delitos, como lo pueden ser las desapariciones.

Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), detallan que en la CDMX el extravío de mujeres aumentó un 13%. Del primero enero al 7 de junio de 2022, se reportó la ausencia de 187 mujeres; mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 165.

¿A que se debe este incremento?

De acuerdo con la Fiscalia Capitalina, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, promulgada en diciembre 2019 por la Jefa de Gobierno, modificó la forma en que las autoridades reaccionan ante el reporte de una persona cuyo paradero y/o ubicación se desconoce. Actualmente, desde que se reporta a una persona se considera como desaparecida y se activan todos los mecanismos de búsqueda inmediata, para maximizar las posibilidades de localizarla y minimizar las probabilidades de que sea víctima de un delito.

Anteriormente, las autoridades solían esperar días a partir de la ausencia de una persona, para iniciar su búsqueda, y sólo en los casos donde existían indicios explícitos de la comisión de un delito, se calificaba como una desaparición, de ahí el incremento de personas que se reportan como desaparecidas.

¡No me importa!

Pese a una explicación razonable de la autoridad, decenas de familias continúan sufriendo por la desaparición de algún integrante de su familia. Roberto Cuevas, padre de Margarita, sigue exigiéndole a las autoridades judiciales que hagan su trabajo y encuentren a su hija, quien desapareció el pasado 5 de junio. Ante su desesperación, la propia familia llevó a cabo su investigación, según me narró Don Roberto en MVS Noticias, y encontró que su hija subió a una moto y entró a una casa en San Mateo Xalapa, pero nunca salió de ahí. “Las autoridades no quieren detener al muchacho que vive en esa casa, dicen que hay protocolos, pero han pasado días y no sabemos nada. Tomamos las calles 3 veces, pero ya estamos cansados de que no hacen nada”. Por supuesto que hay protocolos a seguir por parte de las autoridades, sin embargo, esperemos que la familia de Margarita, que conoce el posible paradero de su hija y a la persona que probablemente se la llevó, no caiga en la desesperanza que los pueda conducir a que tomen justicia por propia mano.

