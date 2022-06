De la pantalla a la calle

Cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo en las últimas décadas, con una aceleración digital en los últimos años, el acceso tan rápido a la información, el bombardeo mediático y la influencia de tendencias, la moda es casi efímera.

Los análisis de tendencias han marcado que la pantalla chica vuelve a dictar las temporadas, sobre todo, en los proyectos de streaming que se vuelven más virales. Hemos centrado nuestra atención en los vestuarios de las protagonistas de las series más populares.

Entre las costumbres que nos dejó la pandemia fue el echarnos a ver Netflix. Estuvimos en un constante flashazo de ver televisión, durante horas y horas, y fue ahí donde, inconscientemente, nos hemos acostumbrado a adoptar looks que vimos en las series y llevarlo a las calles.

Controversial fue el lanzamiento de Emily in Paris, que traía bajo la manga a la diseñadora de vestuario Patricia Filed, responsable de la obsesión que tuvimos por los outfits de Carrie Bradshaw en Sex and the City, por los clichés a la vida parisina. Los puritanos han criticado cada una de las elecciones que usó Emily (Lily Collins) en su estadía en París, pero la conversación se centró en ello. Que si la chamarra de Courrèges, la falda de Valentino, la bolsa de Christian Louboutin, y hasta muros enteros de Pinterest dedicados a: “Cómo obtener el estilo Emily in Paris”.

¡Qué manía con los brillos en la cara! El maquillaje con pedrería, es uno de los grandes legados que nos ha dejado la segunda temporada de Euphoria. Uno de los proyectos que más ha marcado las tendencias especialmente en la moda callejera. El éxito es la personificación de cada uno de sus personajes, tan único, con un estilo definido y un styling que se ha atrevido a todo, sin quitarle crédito a Heidi Bivens, quien ideó cada uno de los looks. Además ha puesto en boca de todos a una nueva generación de actores: Zendaya, Jules Vaughn, Maddy Pérez y el elenco se han convertido en íconos de la moda y bandera del estilo edgy.

Business Insider publicó que después del lanzamiento del drama de época Bridgerton, la búsqueda para comprar un corsé en la tienda en línea Etsy subieron en un 91 por ciento. Aunque es poco probable que comencemos a adoptar y vestirnos como en la época de la regencia británica el corte imperio, los estampados florales, grandes accesorios en el pelo y piezas en tonos pasteles han regresado.

No podemos negar que las grandes empresas de entretenimiento hoy en día se cuelan en la influencia de las siguientes colecciones, en el consumo de los fashionistas, y en el look callejero.

POR BEGOÑA COSÍO

@BEGOCOSIO

