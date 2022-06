Roe vs. Wade, su anulación y el retroceso

El continente americano, a excepción de Canadá, camina hacia atrás. Estados Unidos acompaña al resto de los países que lo conforman en este continente sin memoria, donde se cree falsamente que el pasado era mejor sólo porque no nos gusta el presente, y en lugar de cambiar y mejorar, preferimos regresar a lo malo conocido. Es una regresión absoluta la decisión judicial de la retrógrada Suprema Corte de Justicia de EU. Su máximo tribunal , la semana pasada , eliminó el derecho constitucional a abortar.

El fallo anula el trascendental y emblemático caso Roe vs. Wade de 1973, donde la Corte Suprema de ese país estableció el derecho constitucional al aborto. Hoy, el nuevo fallo deja la cuestión de legalidad del aborto a los estados, en un país donde, desde que se tiene memoria, ha habido grandes diferencias sociopolíticas, entre ellos, en especial temas como la esclavitud, los derechos civiles, la inclusión y tolerancia; incluso, esas diferencias y no otras generaron el caldo de cultivo de su guerra de secesión.

La decisión de la Corte confirmó una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. La mayoría conservadora de la Corte dijo que la decisión de aquel caso era “terriblemente errónea al reconocer un derecho constitucional a un aborto, un error que la Corte perpetuó en las décadas posteriores, la Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional” considerando en el caso de Dobbs V. Jackson Women's Health Organization, creador de esta decisión.

Hace casi 50 años, la Corte Suprema legalizó el aborto en EU con su fallo en el caso Roe contra Wade, lo que reconfiguró el panorama social y político del país. En 1970, una mujer de Texas llamada Norma McCorvey tenía cinco meses de embarazo de su tercer hijo y quería realizarse un aborto. Dos abogadas de Dallas, Sarah Weddington y Linda Coffee la representaron en su desafío a la prohibición del estado de los abortos , excepto en los casos para salvar la vida de la madre. McCorvey tenía 22 años cuando se presentó su caso.

Roe contra Wade creó el marco que gobierna la regulación del aborto con base en los trimestres del embarazo. Ninguna ley debe proscribir ni limitar los derechos de una mujer y su cuerpo. Ese es el verdadero debate, la limitación de derechos de la mujer, no el aborto en sí. El debate es sobre la libertad y los derechos individuales.

Sin embargo el doble discurso de estos ministros y el ala conservadora estadounidense, por un lado se preocupan por el nacimiento de un bebé y la etapa de gestación; y por el otro, no les importa un bledo si tendrá ese bebé acceso a la salud o a una vida digna; o bien a sobrevivir la primaria y no ser asesinado en el colegio por su estúpida necedad, ahí sí pretoriana defensa del derecho a adquirir armas, por un lado defienden la vida y por el otro defienden la forma de extinguir.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

