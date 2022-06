El futuro de la generación distribuida

Las últimas innovaciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) aplicadas al sector energético, están a punto de resolver de fondo el problema de la intermitencia y almacenamiento de las energías renovables. Así se pudo constatar en el Congreso LATAM ICT 2022, al que tuve la distinción de ser invitado a inaugurarlo, por parte de Huawei Latinoamérica y México, y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

En los tópicos tratados en las jornadas de trabajo destacan la infraestructura digital y la conectividad; la construcción de una red baja en carbón; la digitalización y sustentabilidad en el sector energético; la adopción de la energía limpia en la industria y la construcción de un futuro verde; así como los impactos de la deforestación en la región.

En el marco del Congreso, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la empresa tecnológica china y la Novum Solar para instalar sistemas de captación de energías limpias en poblaciones aisladas de la amazonia del Perú, que por diversos motivos no se pueden conectar a la red. Lo cual es un ejemplo muy ilustrador de cómo la generación distribuida es una excelente opción para atender las necesidades energéticas de comunidades pequeñas, alejadas y en situación de pobreza, que en México concentran una población de dos millones de habitantes.

También representantes de la industria del ramo de México, Latinoamérica y el Caribe recibieron un reconocimiento por sus contribuciones para construir una industria baja en carbono. Esta revolución tecnológica, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es una transformación de abajo hacia arriba, porque se gesta en las micro, pequeñas y medianas industrias y desde los hogares.

Su masificación contribuye no solamente a reactivar las economías regionales, sino también a lograr el Net Zero para 2035 y en 2050 generar el 90 por ciento de electricidad con renovables. En México las energías limpias renovables han incrementado su generación en un 7.4 por ciento, de 2018 a 2021; de manera particular la energía fotovoltaica incrementó su participación en la matriz de generación eléctrica en 19 por ciento durante el mismo periodo. En 2022 la generación distribuida acumulaba 270 mil contratos que ascendía a una capacidad instalada de 2015 megavatios (MW); el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022-2036, estima su crecimiento hasta 16 mil 371 MW.

Por lo tanto, en México con sus leyes, el cumplimiento con sus compromisos internacionales para combatir el calentamiento global, la planeación del sector eléctrico, la promoción de la inversión privada nacional y extranjera, con la suma del sector social dan certeza y viabilidad al crecimiento de la generación distribuida.

Desde la Cámara de Diputados, nos sumaremos a su impulso trabajando en una iniciativa para que la generación distribuida brinque a un 1 mega watt, y como sentenciaba el filósofo chino Lao-Tse: “Un viaje de mil millas comienza con un primer paso”.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PAL