Los terribles homicidios de los jesuitas en Chihuahua, sumados a los más de 120 mil homicidios en este sexenio, han puesto en la discusión pública la pertinencia de un cambio de estrategia de seguridad. Desde Palacio Nacional se escucha un discurso firme y terco de mantener la misma estrategia. Por el contrario, líderes de la oposición y especialistas críticos señalan que es hora de un cambio de rumbo.

Toda política pública debe pasar por el ácido de su última fase de su ciclo que es la evaluación. Esto no implica tirar por la borda todo lo planeado e implementado. Me parece absurdo no reconocer el enorme esfuerzo de las Fuerzas Armadas para construir una institución de seguridad de verdadero alcance nacional. Se reconoce el impulso a la coordinación entre instituciones federales y estatales todos los días, y el empeño del Presidente para dar la cara por la situación de inseguridad y violencia que vive el país. No me queda duda que la tasa de homicidios y delitos viene a la baja desde el pico máximo alcanzado en 2018, el problema es que nos mantenemos en niveles muy altos.

El reto es complejo y se necesitan políticas de largo alcance que deben restructurar a las instituciones de seguridad y justicia locales. La Guardia Nacional sigue en un proceso de construcción, pero no podemos recargarle toda la estrategia y la responsabilidad. Por el contrario, los gobernadores, congresos y poderes judiciales estatales deben aumentar sus capacidades y perfeccionar su funcionamiento. Las estrategias pueden ajustarse, es de estadistas reconocerlo para alcanzar los objetivos trazados. También es intelectualmente correcto reconocer los avances desde los espacios críticos.

Réquiems: Esta semana se fueron dos titanes de los estudios de la seguridad nacional. El primero el general de división D. E. M. Gerardo Clemente Ricardo Vega García, exsecretario de la Defensa Nacional. En el ámbito académico destaca su libro Seguridad Nacional: Concepto, Organización, Método, el cual es una obra fundamental de la doctrina de seguridad y defensa nacionales. Hombre de Estado a quien le tocaron definiciones en la transición pacífica de poder en México y el mundo posterior al 11/S de 2001.

También partió el doctor Jorge Chabat Madrid, pionero de los estudios de seguridad nacional. Fue parte del grupo fundador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia y miembro de Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Formó parte del Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional que revisó, logró que se modificara y fuera aprobada por consenso la ley en la materia. Profesor destacado de la UDG, CIDE e Ibero. Descansa en paz, querido amigo, extrañaremos tu inteligente humor y sencillez humana.

