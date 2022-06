No hay que llegar solo y primero, sino con todos y a tiempo

Dice la sabiduría mexicana hecha canción que “no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar”. Nos define como cultura, pero también en economía. A veces la vida se distrae por la política, pero en México las ganas pueden más que el discurso. Además, la aceptación del cambio de régimen impulsado por el presidente López Obrador es también un reflejo del impulso que tenemos de innovar, aunque eso signifique arriesgar la vida.

En marzo de 2021 México logró niveles de actividad turística que superaban sus niveles prepandémicos (Skift Research, Endevor). Se explica por el bajo nivel de restricciones impuestos por el Gobierno a los viajeros locales y extranjeros, pero limitarlo a ello es “no saber llegar”.

Además, después de la caída más fuerte en el Indicador de la Actividad Turística en el 2T 2022, la tendencia en el PIB turístico es al alza y el Consumo Turístico tuvo una variación de +23% respecto al mismo trimestre del año anterior (INEGI). Oportunidad y reto.

En días recientes, Endevor, organización que promueve el crecimiento de los mejores emprendedores y sus Scaleups, publicó el estudio Travel Tech en México presentado por VivaAerobus, Primera Plus y Reservamos; que explica, en parte, cómo se “aprende a llegar”. El estudio tiene áreas de oportunidad, pero es útil para saber dónde poner el ojo.

Vámonos al dato. En 2021 los startups pasaron de levantar 631 millones de dólares en la CDMX a 3 mil 700 millones en 2021, prácticamente se multiplicó por seis. Por su parte, el 80% del financiamiento que la comunidad mexicana de Travel Tech, sector en que las compañías usan tecnología para añadir valor a la vertical de viajes, recibió en los últimos cuatro años lo obtuvieron en los momentos más duros de la pandemia, 2020 - 2021. Nuevamente, se trata de “saber llegar”.

Habrá que ver cómo afecta la inflación, las tasas de interés y otros factores que están caracterizando este 2022 a la capitalización e inversión en el sector de los startups, pero la ruta está marcada.

Otro lugar dónde poner el ojo es que México es el destino preferido de expansión de empresas tecnológicas latinoamericanas, entre otras cosas, por las oportunidades en varios sectores que las brechas en la adopción digital ofrecen (Soft Landing en Latinoamérica).

Está claro, las diferencias entre unos y otros no solo hace capital político, también económico y no necesariamente por la vía del abuso del “pueblo bueno”. Las brechas no deberían quedarse en tomar ventaja, sino crear oportunidades y eso esta pasando en este sector de la economía que innova y levanta capital.

Las startups, el sector Travel Tech y los resultados que han logrado hasta ahora es un enorme de espacio de oportunidad en tiempos en los que el consumidor cambia más rápido, hay una alta demanda de hiper personalización de los servicios; y, la economía global presenta escenarios frente a los que reaccionamos frente a lo que vivimos en el pasado, pero que demanda romper estructuras en los procesos de toma de decisiones y empezar también a comunicar diferente porque esa es la vía para “saber llegar”.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

PAL