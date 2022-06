Las Rutas de la muerte

Doña Victoria, de 68 años, tiene que gritarle su parada al conductor de la Ruta 57 por arriba de la música que suena a todo volumen. Casi siempre se lo encuentra fumando y a veces -dice- tomando con su amigo.

No sorprenden las historias que uno puede leer en redes sociales u obtener de los usuarios del transporte público concesionado, debido a que estos transportistas -pese a infringir todas las reglas- han reinado por años, sin afrontar las consecuencias. Desde el pasado 15 de junio, cuando se decidió aumentar un peso a la tarifa, muchos transportistas estuvieron en desacuerdo; ellos exigían de 3 a 5 pesos de aumento. A los usuarios mucho menos les agradaba la idea, ya que el servicio no es el que merecen. Los choferes fuman, toman, tienen los vidrios polarizados, suben a sus amigos, manejan a exceso de velocidad, compiten por el pasaje, bloquean calles con sus unidades, además de verse involucrados en grescas.

¡Qué… pantalones!

El lunes, dos choferes de la Ruta 87 abandonaron sus unidades (con pasajeros a bordo) para liarse a golpes; estaban disputándose el pasaje de la ruta. El 21 de junio, integrantes de la Ruta 57, se manifestaron afuera de la Semovi para exigir que cesaran los operativos “desmedidos”. La 57 es la ruta de transporte concesionado que presenta más violaciones de tránsito -17 desde 2021-, además de ser la que cuenta con más reportes a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, con 339 quejas y 340 denuncias mediante redes sociales y a pesar de todo eso, ¡tienen los pantalones para manifestarse!

Gabino Ortega, dirigente de la Ruta 57 declaró que "por pedir tarifa nos metieron al corralón, (…) quieren hacer creer que somos unos cafres, que hay quejas anónimas, pero no dan nada, todo es ficticio y solo emplearon la fuerza del Estado para remitirnos al corralón". No se equivoque Don Gabino, la autoridad los dejó hacer lo que quisieron por años, ahora simplemente están aplicando la ley.

Parece que al líder de la 57, en su manifestación, se le olvidó mencionar que entre las 17 sanciones de tránsito, está el atropellamiento de un ciclista -que murió- el 11 de diciembre de 2021.

Sanciones de la Secretaria de Movilidad

Con corte al 22 de junio, la Semovi ha revisado a 4 mil 712 unidades y sancionado a 371, es decir, no podrán ofrecer su servicio hasta que subsanen su falta. Vale la pena recordar que las sanciones son por no cumplir con licencia y seguro vigente, no portar uniforme y llevar acompañantes. Lo que llama mucho la atención es que quienes se dedican al negocio del transporte no tengan licencia y seguro, ¿y todavía exigen un aumento al precio del pasaje? En promedio la Semovi recibía 90 solicitudes diarias para renovar la licencia Tipo “C”, y a raíz de los operativos, el promedio se elevó a 190. Lo que también es sorprendente es que por tanto tiempo la autoridad no haya estado vigilando a las unidades del transporte público concesionado. ¿Cómo es posible que dejen circular a unidades sin seguro? ¿Quién se encarga de revisar que los que manejan unidades tengan una licencia? ¡Cualquiera en su sano juicio entiende que todo lo anterior es lo MÍNIMO INDISPENSABLE requerido para salir a las calles a conducir un vehículo!

De diciembre 2021 a la fecha, se han capacitado a 112 operadores en materia de prevención y atención de hechos de tránsito y en Reglamento de Tránsito. Esperemos que esos aprendizajes den frutos y se frene a los inconscientes que manejan unidades en condiciones deplorables.

Vivo la noticia para contarle la historia

