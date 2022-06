Se asoman relevos en el Senado

Ricardo Monreal tiene los días contados como coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política. Esa es la visión de legisladores del partido guinda que encabezan un movimiento para empujar el relevo en su bancada con dos coyunturas en ciernes: el arranque del periodo ordinario de sesiones, en septiembre, y la carrera por la Presidencia en 2024.

Si bien es cierto que el zacatecano recibió una bocanada de aire fresco con la liberación de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, también lo es que muchos la vieron como una concesión del presidente López Obrador.

No saben cuál fue la intención de sacar de la cárcel al brazo derecho de Monreal. Lo que sí saben es que don Ricardo tiene año y medio que no pisa Palacio Nacional. El primer mandatario dejó de desayunar con él desde hace 18 meses.

Más aún. De un tiempo para acá, cada vez son más los legisladores que ya marcaron distancia de él.

Y al preguntar sobre quién tomará las riendas de la bancada, ponen el nombre de Gabriel García Hernández sobre la mesa, porque todo parece indicar que AMLO ya levantó el castigo al excoordinador de superdelegados. Recordemos que tras las elecciones de 2021, el Presidente lo mandó al Senado, por breve tiempo, y después lo designó coordinador del Programa Agua Saludable para la Laguna, acción que pareció un castigo por haber perdido importantes plazas, como en la CDMX.

Superado el trauma, García regresó al Senado el pasado 8 de junio, y, dicen algunos morenistas, llegó para tomar las riendas de la bancada, algo que no pudo hacer durante su primera incursión en la Cámara alta. Es su segunda vuelta y todo parece indicar que ahora sí va en serio, sobre todo por el desgaste de Monreal. Con todo y que Ricardo cumplió a pie juntillas con los designios del palacio presidencial, llegó el momento del relevo. No hay vuelta de hoja, me dice un senador.

En el caso de la presidencia de la mesa, la disidencia ya tiene algunos candidatos: José Narro, José Antonio Álvarez Lima y César Cravioto; mientras que los afines a Monreal pusieron al frente al poblano Alejandro Armenta.

La designación se hará en agosto, pero los jaloneos ya están a todo lo que dan. Y en un recuento de los votos, calculan los “rebeldes” que, de los 61 senadores, Monreal tiene el apoyo de no más de 10. El resto estaría en la “disidencia”, con lo que, además del control de la Mesa, van por la coordinación de la fracción, y, en automático, la presidencia de la Jucopo, que, por una maniobra de Monreal, se quedó con el manejo presupuestal de todo el Senado, incluidos los más de mil 200 millones de pesos del área de Comunicación Social.

En pocas palabras, morenistas contrarios a Monreal quieren el control político y económico de la Cámara alta.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El único elemento que puede sustituir la dependencia del pasado es la dependencia del futuro”.

