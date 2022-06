EL BUENO

El actor de Hollywood y enviado de la ONU, Ben Stiller, visitó al presidente Zelenski en Ucrania, donde discutieron las necesidades de los refugiados y la deportación ilegal de niños a Rusia.

EL MALO

La ex estrella del Barcelona, Samuel Eto'o, aceptó una sentencia de 22 meses de prisión, que no tendrá que cumplir, por ser culpable de fraude fiscal en España, al no declarar 4 mdd.

EL FEO

El abogado del presidente peruano Pedro Castillo, Benji Espinoza, mostró por error el video de un stripper en audiencia, por lo que pidió al Juez Supremo revisar su origen y denunciarlo.

