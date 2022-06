Hoy no hay por qué creerle a Alito

Por más que los jerarcas priistas se hayan sentado a hablar con Alejandro Alito Moreno durante más de cuatro horas y él haya respondido a sus planteamientos con un “sí a todo”, menos a renunciar a la dirigencia del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong mantiene sus dudas.

-Hoy no hay por qué creerle –asienta-; hoy hay un desánimo en muchos estados, en muchos municipios donde dijo y no cumplió. Entonces, nada me obliga a pensar hoy que va a cumplir lo que está planteando.

Se le dijo en la mesa, refiere el coordinador de la bancada tricolor en el Senado: -El problema contigo es la falta de confianza. Es bien fácil andar prometiendo y diciendo: ‘tú vas a ser diputado’, ‘tú vas a ser Presidente’. Ahora mismo, a alguien le dijo: ‘tú vas a ser el próximo candidato a gobernador’.

No se puede andar por la vida ni en la política haciendo eso, advierte Osorio Chong, porque entonces estás excluyendo a otros, no estás escuchando a los demás y crees que con eso te va a alcanzar para llegar y mantener a un partido político tan grande como el nuestro.

El tema de las “traiciones” de gobernadores y dirigentes priistas ronda la charla. Ocurrieron ya en varias entidades. Viene el Estado de México ¿Desconfía de Alfredo del Mazo? -No, la verdad es que platiqué muy recientemente con él y lo veo muy echado para adelante; sí lo veo pensando en el partido y en que se puede sacar la elección. Se tiene que hablar con la coalición, con los otros partidos en donde también hay aspirantes –advierte-. Y dentro de nuestro partido, se debe de dejar de alentar por unos y por otros a ciertas candidatas o candidatos y se debe buscar unidad como lo sabemos hacer nosotros.

Es increíble que para una gubernatura tan importante –o como para otras que han pasado- no se logren candidaturas de unidad. No se le dedica el tiempo porque (Alito) está más en a promoción personal que en buscar acuerdos, unidad… Yo espero que estas ganas de meter mano en el Estado de México no se den y que verdaderamente sean los mexiquenses los que decidan a la candidata o al candidato.

Aunque no hay manera de evitar de que el campechano se quede al frente del PRI hasta agosto del año entrante, el tema de una posible sucesión adelantada está sobre la mesa. Y la razón de ser es 2024.

-Las decisiones para 2024 las tiene que tomar la nueva dirigencia y no tú, como lo estás haciendo ahora y como lo está haciendo la coalición-, le plantearon varios de los exdirigentes del partido. Que se llame a elecciones adelantadas, apunta el exgobernador de Hidalgo, para que esté ahí junto a él la nueva dirigencia, con decisiones colegiadas y no solamente con decisiones de él, como en este momento.¿Cuándo tendría que hacer esto? -Nuestros reglamentos marcan que tres meses antes, si no mal recuerdo. Esto nos pondría por abril del próximo año, pero no alcanza.

Si (Alito) tuviera voluntad, tendría que estar llamando para una elección a más tardar en diciembre, enero, para que ya esté sentado en las decisiones que la coalición está tomando.

-¿El presidente López Obrador quiere destruir al PRI, como acusa Alito?

-Yo sí creo que busca tener partidos débiles… Y sí creo que todo lo que abone a ello lo usa. Yo creo que esta crisis le encanta: Tener un dirigente con complicaciones, con señalamientos, le encanta. “¡Pues eso no lo podemos permitir!, por eso tenemos que hablar de renovación de la dirigencia de mi partido”, insiste.

•••

GEMAS: Obsequio del canciller Marcelo Ebrard: “Nos vamos a organizar porque queremos estar en la encuesta (para ser el candidato presidencial de Morena en 2024) y porque vamos adelante en todas las encuestas, en todas, y vamos a seguir adelante”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

