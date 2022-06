Shakira y Piqué piden respeto, si él quería eso, no debió andar de “picaflor”

PIQUÉ Y SHAKIRA PIDEN RESPETO A SU PRIVACIDAD CUANDO LA INFIDELIDAD FUE PÚBLICA, SI ÉL QUERÍA CUIDAR A SUS HIJOS, ¡NO DEBIÓ ANDAR ABIERTAMENTE DE PICAFLOR!

Los artistas dicen que la prensa no tiene derecho a meterse en su vida privada, Gerard Piqué y Shakira piden respeto a su privacidad cuando la infidelidad fue pública. Le piden a la prensa: -No se metan con nosotros por respeto a nuestros hijos-. Por el bien de sus pequeños, Piqué no debió andar de picos pardos ni de bragueta fácil, porque las separaciones acaban en el tribunal donde los niños son los primeros en ser exhibidos.

Nadie se perdió el chisme sabroso de Lady Di y el Príncipe Carlos, ¡resulta complicado que se pierdan el de Shakira!

Supuestamente la infidelidad se dio porque Shakira estaba componiendo problemas fiscales y supuestamente no le estaba cumpliendo a Piqué y “las otras” NO le decían: -Me duele la cabeza- o que el futbolista se cansó de comer caviar y se le hizo fácil echarse una “cana” al aire, hacer sus propias películas porno y describir sus miserias en redes pidiéndole a mujeres sus medidas corporales.

A PIQUÉ LE GANARON LAS GANAS Y SE ECHÓ VARIAS “CANAS” AL AIRE

El caso de Gerard no es insólito, el complejo de macho alfa es el común denominador ya que según la Serie “La corona”, el Príncipe Felipe le ponía los cuernos a la Reina Isabel con meseras y azafatas ¡y si le pusieron los cuernos a la Reina de reinas cuando ella le puso a su marido coronas de miles de diamantes que le hundían la cabeza en el cuello, es porque a los hombres les ganan las ganas y cuando aflora el instinto animal ni los perros escogen sólo a las de su raza, la gente tragona cuando tiene hambre prefiere atragantarse en una fonda que esperar tres horas para comerse un banquete.

La hermana de la reina de Suecia, Magdalena tuvo una relación con un cuate guapo y él le puso el cuerno, ella lo cachó y lo dejó.

Igual le pasó a Estefanía de Mónaco, se casó con su guarura, lo puso a la altura de la realeza a codearse con nobles de sangre azul y ni así le fue fiel. Le puso el cuerno, fue una humillación mundial por lo que la Princesa dijo: -No hay vuelta de hoja- y lo dejó.

El “Checo” Pérez maneja muy bien y es muy cumplidor, se le acercó alguien y se le hizo muy fácil darse su celebración.

Piqué en su desesperación de haber sido descubierto dice que no permitirá que Shakira saque a sus hijos de España, cuando ella ya los inscribió para el siguiente año escolar en una escuela en Miami, harta de tener a la prensa española plantada a la puerta de su casa preguntando: -¿Te dolieron los cuernos?-.

El problema de Shakira no es que no tenga quien le haga el favor, hay colas de hombres esperándola, lo difícil es que después de este escándalo mundial ella se atreva a enredarse con otro porque el que se quema con leche, le sopla hasta al yogurt.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ