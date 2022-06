Oposición, sin capitán y a la deriva

La oposición pareciera facilitarle al partido en el poder y a su gobierno la continuidad de cara a 2024. Si bien hay demasiados temas pendientes en la agenda, como lo son el descontrolado ascenso de la delincuencia, la inflación y falta de medicamentos, sólo por mencionar algunos, no se vislumbra un cambio en el mediano plazo.

Padecemos los disparates y manipulación de la sección de Ana Elizabeth García Vilchis, pero eso no es nada comparado con las grabaciones atribuidas a Alejandro Moreno, donde se escucha decir que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre.

Estas grabaciones atribuidas al líder nacional del PRI fueron dadas a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Moreno se dice víctima de una persecución, objeto de audios “hechizos”. De hecho, invitó a la gobernadora a presentar las denuncias correspondientes, ya que, según él, no se trata de grabaciones reales.

Entre estos dimes y diretes, la ciudadanía observa con hartazgo, enojo y algunos hasta con desinterés los dichos de unos y otros, mientras que el país y la situación de las personas no mejora. Nadie se salva de ser asaltado en el transporte público, ser asesinado, objeto de la delincuencia organizada o no; el dinero cada día alcanza menos para comprar objetos de primera necesidad, el que tiene automóvil ve cómo con el mismo dinero su auto necesita más combustible.

Los políticos pelean entre sí, juegan sus propias batallas y pareciera que, en su lista de prioridades, la gente está en el último lugar. Esto le pega a 2024, cuando se elegirá al próximo Presidente de la República. Un partido, Morena, tiene más corcholatas que refresco, y donde ni siquiera se ponen de acuerdo en el método de selección de su candidato. Una oposición que no encuentra liderazgos serios, y los que se apuntan no le llenan el ojo a la ciudadanía.

Los escándalos en los que se ve envuelto Alejandro Moreno no abonan en la construcción de un bloque de oposición sólido para 2024. Ahora ya nos explicamos por qué Dante Delgado, líder de MC, no quiere sumarse a su alianza. La coalición podría arrastrar a un partido en crecimiento, no sólo para 2024, sino para 2030, donde seguramente MC se encontrará perfectamente armado, con cuadros y estructura capaz de ganar una elección presidencial.

Hoy MC tiene en el presidente municipal de Monterrey a un joven con madera de líder: Luis Donaldo Colosio Riojas. Producto del esfuerzo, y aunque con una carrera corta, hoy gobierna la capital de Nuevo León, centro de la segunda zona metropolitana más grande de México.

Es deseable que para 2024 la ciudadanía tenga más opciones para elegir al que será su Presidente. Hoy vemos un gobierno que no alcanza a despegar ni a cumplir todo lo que prometió, empezando por el combate a la corrupción, y una oposición bastante descafeinada y gris.

Eduardo Macías Garrido

Colaborador

@eduardo84888581

MAAZ

