Comunidad judía angustiada por pleito entre inmobiliarios

El pleito entre la familia El Mann, propietaria de Fibra Uno, mayor administrador de inmuebles en México, y la familia Zaga, ha generado angustia en la comunidad judía en México. Eran socios en el sector inmobiliario hasta que sus negocios irregulares fueron exhibidos a partir de un fraude de los Zaga en 2017 por más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit.

La UIF documentó cómo ambas partes dispersaron millones de pesos a cuentas de países considerados paraísos fiscales. André y Max El Mann sumaron más de 156 transferencias ilegales por varias cuentas. Algunas de éstas son por 49.7 millones de dólares, 2.4 millones de euros y 6 mil 525 millones de pesos. A partir de ahí inició la disputa entre las partes. Se liberaron órdenes de aprehensión contra Teófilo y Rafael Zaga Tawil. Sólo uno está en la cárcel y el otro prófugo, mientras los El Mann se acogieron a un criterio de oportunidad ante la FGR y ofrecieron reparar un daño por 2 mil millones de pesos. Frente a ese escenario, la comunidad judía está angustiada.

Durante el HaMifgash, encuentro de liderazgo de América Latina, donde estuvo la semana pasada el embajador de Israel en México, Zvi Tal, el caso fue tema de conversación, aunque no se dijo en tribuna, por la pésima imagen que ha dejado la batalla de cara a la 22 celebración de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, este 1 de julio, pionero que ha permitido incrementar las relaciones de comercio e inversión entre ambos países.

La comunidad judía suma más de 400 empresas con inversión en el país y temen que los acuerdos comerciales se deterioren con el gobierno en turno por lo que se puso al descubierto en la confrontación familiar.

El dueño de la avioneta en que viajaba Geraldine. El domingo, en el Informativo de Fin de Semana de Heraldo Radio celebramos que Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, Nayarit, haya salido ilesa tras el incidente en una avioneta al momento de aterrizar; sin embargo, resaltamos la incógnita sobre quién era dueño de la aeronave, pues la alcaldía no posee ningún aeroplano. Ponce terminó revelando que la avioneta matrícula XB-GDL se la prestó un amigo empresario de nombre Fernando Becerril, pero la exdiputada federal por Morena lo ve cómo un acto normal. Todo lo que condenaban cómo oposición, ahora que están en el poder, destacados integrantes de la 4T normalizan acciones irregulares o al margen de la ley. Aunque reconoció que no es la primera vez que le prestan una aeronave, la alcaldesa dijo que ahí debe de quedar el asunto porque ella, de su bolsa paga los servicios. Yo no soy Calderón, nomás le faltó decir a Geraldine Ponce.

UPPERCUT: Alito Moreno, presidente del PRI, tampoco debió dormir esta madrugada, luego de que como si fuera telenovela, Layda Sansores adelantó que hoy dará a conocer nuevos audios que exhiben el oscuro perfil del priista.

