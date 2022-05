Palabras que deberían desaparecer de los medios

¿Por qué usamos tanto la expresión “autoridades”, cuando hablamos de funcionarios públicos?¿Por qué damos siempre por bueno lo que nos dicen esos funcionarios? ¿Por qué repetimos que “están investigando el caso”, afirmación que hacen porque de eso viven y que en general no podemos comprobar hasta que queda claro que nadie investigaba un carajo? ¿No sería mejor decir que la institución X asegura que está investigando Z, o de plano evitar la frase?

Otra pregunta: ¿por qué copiamos el lenguaje oficial? Es entendible que ante una masacre más, por ejemplo, el funcionario en turno diga que hubo “una acción coordinada de los tres niveles de gobierno”: tiene que aparentar que sabe resolver ese tipo de problemas, cosa poco probable. Pero, colegas, todos sabemos lo que es eso en los hechos: dos municipales y cuatro soldados ponen una cinta, dan una rueda de prensa y esperan a que el caso pase al olvido.

Lo mismo se repite en los terrenos de la salud. Claro que los funcionarios te van a decir que “instalaron un cerco sanitario”. No saben controlar la pandemia, se multiplican las muertes, se llenan los hospitales. Tienen que decir algo que suene impresionante, como lo de los tres niveles. Bueno, pues un cerco sanitario es un poli con un termómetro y un bote de gel.

Por supuesto, hacerse eco del funcionariado no es lo más grave. Más grave es que nos hagamos eco de los criminales. ¿Por qué decimos “levantar” o “encajuelar”, es decir, por qué adoptamos su lenguaje en vez de describir sobriamente la bajeza que hicieron: secuestrar a alguien y meterlo a la cajuela de un coche? ¿Esa precisión no es deseable en todos los terrenos? ¿Por qué “vehículos”, cuando un vehículo es cualquier cosa entre un triciclo y un trasatlántico? ¿No es mejor decir que chocaron un Sentra y un tráiler? ¿Por qué la monserga de “protocolos” y “operativos”?

De vez en cuando uso este espacio, como la persona maniática e insufrible que soy, para hacer listas comentadas de palabras horrendas que deberíamos mandar al cementerio del idioma. Esta vez quise repetir el ejercicio, pero con el acento puesto en los tics que invaden a los medios. Que nos invaden. Los medios necesitan cambiar muchas cosas. El modo en que nos expresamos todos los días es una, y una muy importante, por muchas razones: por claridad, por rigor y por precisión, sí; asimismo, para conectar con públicos y lectores acostumbrados a formas mucho menos solemnes y artificiosas del idioma; pero también por el modo en que, a través de las palabras, nos relacionamos con el poder político, con los criminales, con el ejército y las policías. Lo que significa, también: con nosotros mismos.

Ya que estamos, las personas no “ingresan”: entran, y no entran a inmuebles y nosocomios, sino a edificios y hospitales. A los psiquiátricos, gracias a la 4T, ya no.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

MAAZ