Reforzando campañas

Desfile de presidenciables tendrá Morena en sus campañas políticas rumbo a las elecciones para gobernadores del 5 de junio, en seis estados. El líder nacional de ese partido, Mario Delgado, comentó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; y el titular de Segob, Adán Augusto López irán a mítines con sus candidatos.

Más presión a Biden

Hasta el lunes o martes se sabrá si el presidente de EU, Joe Biden, invita o no a Cuba a la Cumbre de las Américas, de junio próximo. Sobre su escritorio están las invitaciones y aún no figura alguna hacia Miguel Díaz-Canel. El caso es que ya le está generando ruido, y hay quienes dicen que optará por convocar a un representante de ese país y no a su presidente.

Acierto irrefutable

Otorgar la facultad de investigación a la Policía de la CDMX, a cargo de Omar García Harfuch, es de los mayores aciertos del gobierno de Claudia Sheinbaum, por lo que, nos dicen, el modelo será exportado a otros estados. Es simple: ha permitido esclarecer muchos delitos y logrado inhibir otros, como secuestro, robo y temas relacionados con la delincuencia organizada.

Por no pedir permiso

Tocó el turno de ser expulsado del PRI al ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa. La aceptación para ser embajador de México en República Dominicana le valió que su partido, liderado por Alejandro Moreno, lo echara de sus filas. La decisión se tomó el pasado jueves y uno de los motivos fue no pedir permiso al tricolor.

Secretario cesado

Cayó una cabeza por la denuncia sobre más de 884 mil medicamentos oncológicos y otras medicinas a punto de caducar, almacenados en una bodega de Xalapa, Veracruz. Se trata de Roberto Ramos Alor, quien debió renunciar como secretario de Salud de la entidad, tras el escándalo destapado por la senadora panista Indira Rosales San Román.

