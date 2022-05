El rating de 'Venga la Alegría' ¡está en el suelo!

El descenso de Venga la Alegría en sus audiencias seguro tiene con preocupación a la televisora del Ajusco. La semana pasada ¡varios días! se le cayó su rating al matutino de Azteca Uno. Opino es momento de que la señora Sandra Smester (poderosa ejecutiva de Televisión Azteca) le dé vacaciones a Diógenes Lluberes, pues producir tal espacio ¡que dura cinco horas! de L a V debe tenerlo molido. Una pausa laboral le vendrá bien a él, va a refrescarle las ideas y hará que retome su puesto con contenidos birujis que le vuelvan a acarrear a Venga la Alegría los decentes niveles de audiencia que ha venido perdiendo.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Cumpliendo su voluntad, el periodista de prensa rosa Jesús Mariñas (fallecido el martes a los 79 años) fue velado e incinerado de manera privada. El coruñés participó de manera fija y de manera esporádica en los exitosos programas Tómbola! ¿Dónde estás Corazón?, respectivamente.

COCINA «NO LIKE»

Me entero que Javier Ceriani ha sido invitado a participar en la segunda temporada de Máster Chef Celebridades México. De decir "sí acepto" el conductor de Chisme No Like tendrá que mudarse temporalmente (vive en Los Ángeles) a CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No se vale! El programa 'Hoy' la agarra de «plato de segunda mesa»

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Radio Educación estrena director. Sí, desde este día el periodista cultural Jesús Alejo asume dicho cargo que hasta el día de ayer ocupó Gabriel Sosa Plata.

SE LE ACABARON LAS VACACIONES

Patricia Chapoy vuelve hoy a Ventaneando. La reputada periodista, que gracias a su larga carrera puede darse el lujo de trabajar una semana y descansar ¡con goce de sueldo! un mes, retorna al programa líder del que es titular tras vacacionar por Alemania varias semanas.

A CONQUISTAR ESTADOS UNIDOS

Jesús Moré está preparando maletas para irse a vivir a Los Ángeles. El actor que personifica a Gerardo Fernández en la serie El Último Rey *(la biografía no autorizada de *Vicente Fernández) tiene ganas de trabajar del «otro lado». Su representante en Estados Unidos ya le tiene amarrado un proyecto (serie) allá.

TE PUEDE INTERESAR: Rocío Sánchez Azuara vs. Laura Bozzo ¿Cuál de las dos ganará?

SERÉ BREVE

La recientemente participante de Tu Jeta Me Suena está siendo pretendida por un político de Quintana Roo. ¡Iuuuu!

SERÉ BREVE BIS

Sintonicé el programa especial, pero cuando vi quien era la conductora ¡apagué la tele! Fuchi caca.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. #ElHeraldo5AñosYContando

SSB

SIGUE LEYENDO

Raúl Araiza y Manelik González ¡se gustan!

El vestido de novia de Irina Baeva está siendo confeccionado en España

Ni su hermana quiere trabajar con Eleazar Gómez