Se reconfigura el escenario rumbo a la candidatura del PRI a Gobernador del Estado de México

Este fin de semana, el Coordinador del PRI en el Congreso Local, Elías Rescala, se auto descartó como aspirante a la candidatura a gobernador por el PRI, afirmando que se queda en su cargo hasta el 2024 y reiterándole su lealtad al gobernador. De todos los mencionados como posibles candidatos, él es el más cercano a Alfredo del Mazo y único de hechura 100% delmacista. Cabe subrayar que el anuncio lo dio horas después de reunirse con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y también aspirante, Alejandra del Moral, quién es precisamente la más vinculada al mandatario, después de Rescala Jiménez. Quedan 6 priístas: Del Moral Vela y los diputados federales Ana Lilia Herrera Anzaldo y Ricardo Aguilar Castillo, quienes en ese orden han anunciado su aspiración; el Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez; el diputado federal, ex líder estatal del PRI y actual Secretario de Acción Electoral del CEN, Carlos Iriarte Mercado, así como la también legisladora y ex directora nacional del DIF, Laura Barrera Fortoul. La gran incógnita sigue siendo si se concretará la “Alianza por el Estado de México” con el PAN y el PRD, la cual gira en torno al líder panista Enrique Vargas del Villar, el único aspirante definido por su partido, uno de los punteros en las encuestas y quién lleva ventaja a todos los aspirantes, por sus giras al interior de la entidad. Si no se alían, el escenario más probable en las boletas electorales sería: Delfina Gómez Álvarez, por Morena; Alejandra del Moral Vela, por el PRI; Enrique Vargas del Villar, por el PAN; Omar Ortega, por el PRD; José Alberto Couttolenc, por PVEM y Juan Zepeda por MC, escenario favorable al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las encuestas indican que solo una coalición podría competirle a Morena, divididos, no.

