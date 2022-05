Nunik Sauret y la gráfica mexicana (Parte I)

La historia contemporánea de la gráfica nacional tiene un capítulo completo dedicado a ella por todo lo que ha significado como creadora, grabadora, investigadora y, sobre todo, por su legado como maestra.

La historia de la gráfica mexicana comenzó con la llegada de la primera imprenta en 1539. Después de un penoso viaje de semanas en barco, la prensa en cuestión fue alojada en “La casa de las campanas”, un pequeño taller que con el tiempo y por obvias razones, terminaría llamándose “La casa de la primera imprenta de América”, que además fue la única existente en todo el S XVI. Desde entonces a la fecha, la gráfica de este país ha tenido una historia llena de intrigas, de amores, de desamores, de espionaje, de muchos aciertos y de pasiones tumultuosas que no llevan a ninguna parte, pero no importa, porque así es como se fue perfilando nuestra propia identidad narrativa. Esta identidad tiene que ver con el uso del lenguaje escrito, cromático, dibujístico; muchas veces es pop, otras kitsch o estridente, pero también es elegante porque a final de cuentas, a través de la gráfica se han expresado todos los artistas y escritores del mundo.

Pensemos por ejemplo en José Guadalupe Posada dibujando a su calavera garbancera, que era una caricatura para criticar a las mujeres que aparentaban ser ricas y que desdeñaban su origen indígena, por lo que en vez de vender maíz vendían garbanzo. De ahí surgió la catrina y otros personajes que sirvieron para denunciar las arbitrariedades de la época. Con el paso del tiempo el grabado y las imprentas fueron cómplices de los inconformes en turno, como los estudiantes de los años 60, que imprimían en escuelas como la de San Carlos o La Esmeralda, los panfletos y volantes con reclamos y consignas en contra del gobierno represor.

Sin embargo, una de las funciones más nobles de las imprentas es la de generar arte. El grabado es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y que me causan mayor fascinación por todo lo que conlleva: desde el olor de las tintas, el sonido del tórculo dando vueltas y la plancha desplazándose, la presencia de los artistas concentrados en dibujar sus líneas con punta de diamante sobre una placa de cobre, hasta el soundtrack del maestro de taller en turno, hacen del mundo del grabado algo inolvidable para los no artistas, e imprescindible para los creadores.

Mi entrada a ese mundo fue por la puerta grande: quería aprender de él para escribir un artículo sobre el tema así que me acerqué a Tallería, el taller de grabado de Emilio Saíd, Alejandro Pintado y Gerardo Traeger entre otros, ubicado en la col. Roma. La puerta estaba abierta así que entré y a la primera persona que vi fue a Nunik Sauret. Amable y divertida como siempre, me miró con una sonrisa amable y me invitó a sentarme a su mesa. Desde entonces no me he vuelto a levantar. Nunik es una de las artistas mexicanas más interesantes y productivas que tiene este país. La historia contemporánea de la gráfica nacional tiene un capítulo completo dedicado a ella por todo lo que ha significado como creadora, grabadora, investigadora y sobre todo, por su legado como maestra. Por eso, la semana que viene les platicaré más sobre esta mujer extraordinaria, que nos ha legado ya algunas piezas que conforman nuestro patrimonio nacional y que, a propósito de su aniversario, quisiera que la conociéramos mejor. Por lo pronto, ¡larga vida y muy feliz cumpleaños querida Maestra Nunik Sauret!

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

CICLORAMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JULENLDG

PAL