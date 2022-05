“Estamos a 30 días de que pasó lo de Debanhi y ellos entraron al hotel al tercer o cuarto día… ¿Por qué no hicieron lo que están haciendo ahorita?"



“A mi ni me lo ha dicho y ya lo dijo a los medios. ¿Por qué? Porque quieren desviar la atención. Yo no me voy a callar. Ellos están haciendo mal su trabajo. Se les va a caer su teatrito en esta semana. Todo se les va a caer. Y si tienen que rodar sus cabezas, tanto de la señora Fiscal de feminicidios, como de la persona que hizo la autopsia, o del Fiscal general del estado, qué pena. ¡Que digan la verdad! Estamos hablando de la verdad. Aquí se toparon con que la gente está harta".



“¿Quién sigue? Fue María Fernanda, fue Debanhi, fue Yolanda… ya estamos hartos, cansados. Yo por mi hija, no tengo miedo. A mí nadie me va a callar".



“Que salgan y digan la verdad. ¿Por qué corre Debanhi? ¿Por qué la dejan en la carretera? ¿Por qué dicen que se cayó cuando la sembraron, la mataron, la sacaron y luego la volvieron a sembrar? Si no dicen la verdad, que se vayan por incompetentes".



“¿Por qué yo como ciudadano tengo que hacer el trabajo de la Fiscalía? Es un mugrero lo que hicieron. Están jugando con el feminicidio de mi hija. Ya estoy cansado de tantas mentiras, la gente ya está cansada. Yo soy pacífico, pero la gente se cansa".

“La fiscalía está mintiendo y manipulando. Después de 30 días no tienen a una sola persona detenida. Si se ve en los videos que la golpean, ¿cómo es posible que no haya un solo detenido?"



“La propia gente de la Fiscalía manipuló la escena del crimen".



“Yo dije: tengo la esperanza de que lo van a resolver. Y sigo con la esperanza de que se va a aclarar esta situación por el bien de Nuevo León. Si no, ¿qué sigue? ¿Quién sigue? Ya estamos cansados".



“Esta semana voy a tener más evidencia, voy a tener la necropsia… no vayan a querer decir al rato que Debanhi se suicidó. Ya estamos cansados de que la gente buena diga la verdad y le hagan daño".



“Les estoy dando la oportunidad de que digan la verdad, de que hagan lo correcto. Si dicen que no es cierto, lo voy a sacar ante la opinión pública".



“No se vale que jueguen con los sentimientos de la gente”.



Es la voz llena de dolor, de agravio, de Mario Escobar, papá de Debanhi. Ya pasó más de un mes y su caso sigue sin resolverse. Las preguntas se acumulan. La autoridad no ha hecho justicia. Este país está llano de Marios y Debanhis.

Off the record

Ya no queremos seguir contando, pero entre tanta violencia es inevitable. Son 11 ya. José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez y el pasado lunes, las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García Olivera, en Cosoleacaque, Veracruz. 11 periodistas asesinados en lo que va de 2022. Es el horror; es la barbarie. Un homicidio, en promedio, cada 12 días. ¿Cómo se para el baño de sangre? ¿cómo se detienen las agresiones? ¿cómo salimos de la “enérgica condena” de las autoridades? Está claro: lo hecho hasta ahora para detener los crímenes no ha servido. Las condenas y promesas de investigación no alcanzan. No bastan las palabras. Ya no queremos seguir contando.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

