Priorizando la salud integral

La Organización Mundial de la Salud alerta que, alrededor de 300 millones de personas a lo largo y ancho del mundo sufren de depresión, más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad y, lo peor, sólo el 10 por ciento de ellos recibe ayuda profesional. Asimismo, esa misma organización internacional ha informado que, debido a esos trastornos mentales, 800 mil personas se suicidan al año, lo cual es sólo la punta de iceberg, ya que, en realidad, cada tres segundos una persona al menos lo intenta. Por su parte, la revista médica especializada The Lancet Psichiatry, llevó a cabo un estudio a los registros médicos de 60 mil pacientes de COVID19, de los cuales el 20 por ciento de ellos fueron diagnosticados con algún trastorno psiquiátrico dentro de los 90 días posteriores.

Pareciera que aún antes de la pandemia por Coronavirus, hemos sufrido de una pandemia silenciosa por problemas de salud mental que no distingue ni razas, géneros, condiciones económicas o latitudes, ya que los datos, por muy crudos que parezcan, retratan de forma completa a la sociedad mundial actual, en la que la ansiedad, el estrés y demás condiciones asociadas con el ritmo de vida, han demostrado que pueden ser incapacitantes.

La pandemia por COVID y, de forma particular, el confinamiento que llevó a la paralización de todas las actividades laborales, académicas, deportivas, recreativas, culturales y demás aspectos de la vida cotidiana, recrudeció una problemática de salud mental que ya llevábamos años arrastrando y que, con la incertidumbre, miedo, además del hastío, explotó a niveles que, quizá, no podamos ver cómo se manifestarán hasta dentro de algunos meses o años.

Desde luego, todas las autoridades se volcaron a atender lo inmediato, los contagios por coronavirus, por lo que la salud mental se dejó de lado debido a que no era la prioridad porque en apariencia no tenía el potencial de quitar la vida de forma inmediata a una persona y, al mismo tiempo, porque no existe la capacidad institucional suficiente para detectar estos casos y atenderlos de la mejor manera.

Debido a eso, al estar en contacto con especialistas, permitió que presentara desde hace varios meses una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud cuyo objetivo era contar con protocolos para capacitar a médicos de primer contacto para que tuvieran las herramientas cognoscitivas y tecnológicas para que puedan diagnosticar este tipo de condiciones y poder derivarlas para su atención inmediata.

A finales del año pasado dicha reforma, junto con otras presentadas por compañeras y compañeros legisladores, fue aprobada en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados, la cual aprobó este paquete de iniciativas en materia de salud mental y adicciones apenas en abril pasado, situación que sienta un positivo precedente en el combate a enfermedades que, en el silencio y la incomprensión, roban vidas y la tranquilidad a millones de personas en el mundo y en nuestro país.

La construcción de una vida plena tiene aspectos y componentes que usualmente dejamos de ver. Más allá del ritmo del vida en el que nos hemos enfrascado ponderando lo económico por encima de la salud mental, debemos hacer un alto en el camino para atender los prioritario y, aún así, el Estado se encuentra obligado a atender la salud integral de las y los mexicanos, por lo que este paso es fundamental para lograr la tranquilidad personal y social.

POR NUVIA MAYORGA DELGADO

SENADORA DEL PRI POR EL ESTADO DE HIDALGO

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO

TWITTER @NUVIA_MAYORGA

INSTAGRAM @NUVIA_MAYORGA

FB. NUVIAMAYORGADELGADO

