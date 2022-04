Estados Unidos sabe que no debe intervenir en la reforma eléctrica: AMLO

Ebrard llega a acuerdo de colaboración con India en robótica e inteligencia artificial.

México exportará a la India robots de la popular marca S'órdenes, Jefe.

Anuncian AMLO y Kerry “seguimiento” de EU a reforma eléctrica

Aunque no se aclaró si en dicho seguimiento Kerry irá adelante cual águila imperial o atrás a paso de ganso.

El partido Verde Ecologista respalda a AMLO: EU no debe participar en Reforma Eléctrica.

No se sabe quién pagará al Verde Ecologista por tan generoso respaldo: AMLO, Bartlett o Putin.

Trabajadoras y trabajadores de Amazon logran aprobación de sindicato en Nueva York.

El libro que ahora vende más Amazon lleva por título, Sí se pudo. ¡Ajúa!

San Marino eligió a Pablo Mondelli. Será el primer jefe de Estado en el mundo abiertamente homosexual.

En cuanto tome posesión, Mondelli pedirá a México la extradición de Quadri.

Estadunidenses cruzan a México por compra de combustibles más baratos.

El primero en cruzar fue el Tío Sam pues quiere comprar completita la Reforma Eléctrica.

“Es kafkiano. Si no me quieren los conservadores ¿por qué no votan en mi contra?”: AMLO.

En tanto que para Kafka todo es amloeano: si no votan para que lo boten, AMLO amenaza con meterlos al bote.

Biden está furioso: quiere llevar a Putin a juicio por crímenes de guerra.

El mayor de esos crímenes es que Putin ha subido más de diez puntos en las encuetas y él apenas uno.

Mueren 90 migrantes en el Mediterráneo.

Pero sigue vivo el discurso de eurodiputados a favor de derechos humanos…en México y Ucrania.

En semana clave para definir el rumbo de la reforma eléctrica, EU aumenta la presión.

Entregará un Óscar a cuanto diputado dé una bofetada a la Reforma.

AMLO pide a Ejército defender AIFA y Tren Maya.

La OTAN ya aterrizó en el AIFA en traje de tlayuda y los Marines se encuentran en el carro comedor del Tren Maya disfrazados de cochinita pibil.

Prevén temperaturas extremas en México, podrían superar los 45 grados.

Por lo cual, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, pidió aplicar a México la ley del hielo.

Republicanos en Texas exigen declarar “invasión” de migrantes en la frontera con México.

Dirigen la invasión a Texas los generales Stephen Austin y Sam Houston.

FAKE NEWS, la otra guerra entre Ucrania y Estados Unidos.

La Cruz Roja informó que las víctimas en el mundo de las Fake News rusas y ucranianas caen inconscientes frente a las pantallas de tv, radios y redes.



La ONU no hizo nada para evitar la guerra: AMLO.

Pudo, por ejemplo, invitar a rusos y ucranios a dar un paseo por Michoacán y Zacatecas para que vieran cómo les iría.

AMLO arremete contra Ministros de la Suprema Corte.

Se creen más Supremos que él. ¿Qué pasó, jóvenes?

POR PRIMO

PRIMO1910@GMAIL.COM

