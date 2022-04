Día D para la 4T

La temperatura está al máximo. La Suprema Corte define hoy la constitucionalidad, o no, de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Se percibe zozobra en el ambiente. A lo largo del día de ayer, mensajes fueron y vinieron, recomendaciones, solicitudes, amagues, advertencias, negociaciones de último minuto desde muy distintos rumbos.

Todos, todos los actores involucrados —empresarios, funcionarios, legisladores, ministros, políticos, diplomáticos— nacionales y extranjeros, con los nervios de punta.

—Comenzando por el Presidente de la República: a primerísima hora, desde su mañanera, Andrés Manuel López Obrador acusó a empresas y gobiernos extranjeros de estar haciendo lobbying (presionando) en la Cámara de Diputados, en el Senado y en el Poder Judicial, para defender sus intereses. Arremetió también contra los ministros de la Corte —algunos, no todos— por considerar que parecen más “abogados patronales” que “defensores del interés del público”. Y que no le salga con que “la ley es la ley”, advirtió.

A los legisladores —lo ha dicho en varias ocasiones— los ha llamado a “rebelarse” y a demostrar que no son “traidores” a la patria.

—Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, se apersonó poco después en Palacio Nacional. ¿Fue a recibir un jalón de orejas por el cabildeo o a hacer un último intento por convencer a AMLO de las consecuencias de aprobar las reformas eléctricas?

—Del otro lado de la calle, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López acudía a la Suprema Corte para reunirse con Arturo Zaldívar, ministro presidente. La votación de hoy de la LIE en el pleno, lucía azarosa todavía ayer, con la moneda en el aire. El titular de Segob quiso asegurar el cuarto voto para evitar que la LIE fuera declarada inconstitucional.

—En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, líder de la bancada Morena, negociaba con cada uno de los coordinadores de la oposición (PAN, PRI, PRD) para tratar de alcanzar los votos suficientes rumbo a la votación de la Reforma Eléctrica.

—Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, se organizó por la tarde tamaño mitin en el Monumento a la Revolución, en apoyo de la Reforma Eléctrica (aunque los cartelones obsequiados a los asistentes eran por la Revocación de Mandato).En fin, la locura en las filas de la 4T y otro tanto en los afectados por los posibles cambios en la Ley de la Industria Eléctrica, bandera insigne —nacionalista— de López Obrador en su camino hacia los libros de historia. •••

¡COMPÓRTENSE! A estas alturas, y para lo que les importa a los funcionarios del lópezobradorismo, salen sobrando las medidas cautelares impuestas por el INE a los funcionarios que han violado la ley al promover la Revocación de Mandato.

Pero va la lista de los aludidos –denunciados por PAN y PRD-: Adán Augusto López, titular de Segob; las secretarias Rocío Nahle, de Energía; Alejandra Frausto, de Cultura; y Tatiana Clouthier, de Economía; al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja; y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Veracruz, Cuitláhuac García; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el senador Armando Guadiana y el secretario de Seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez. A todos ellos, se les ordena que “ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales.

Por una parte, la prohibición de difundir mensajes de apoyo al Ejecutivo federal y de promoción al proceso de Revocación de Mandato (…) Y, por otra parte, conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO a los ministros de la Suprema Corte: “¡Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento! Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público, o son abogados patronales, empresariales”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL