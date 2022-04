Proceso de selección y designación de consejerías en los OPL 2022

El pasado 4 de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las convocatorias para cubrir vacantes en 15 entidades federativas.

A partir de la reforma electoral de 2014, el INE tiene la facultad de designar a las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales (OPL) en el país, esta facultad se ejerce a través de un procedimiento complejo, transparente y objetivo que garantiza que las personas que sean designadas, sean elegidas a partir del reconocimiento a sus méritos profesionales, a su trayectoria y conocimientos en el ámbito político-electoral.

A la fecha, el INE ha realizado 26 procesos de selección y designación de consejeras y consejeros electorales locales a través de la emisión de 162 convocatorias. Además, en aras de equilibrar los nombramientos entre hombres y mujeres, el INE ha emitido 20 convocatorias dirigidas exclusivamente para mujeres. Las convocatorias que están vigentes recogen todas las experiencias, innovaciones y criterios que se han acumulado a lo largo de casi 8 años. Por ejemplo, en el año 2020, a causa de la pandemia del SARS-CoV2, fue la primera vez que el registro se realizó en línea y se trabajó arduamente con el CENEVAL para lograr que las personas aspirantes realizaran sus exámenes desde casa, para evitar poner en riesgo su salud o la del personal del propio INE. Durante 2021, el ensayo se realizó a través de una aplicación virtual, y fue justamente en ese año cuando más convocatorias exclusivas para mujeres emitimos (6) con lo cual se ha garantizado la paridad de género y sobre todo que las mujeres tengan un acceso real a los órganos de dirección de los OPL.

3 de 3 contra la violencia

Dentro de las innovaciones más recientes encontramos la inclusión de la 3 de 3 contra la violencia en los documentos que deben presentar las personas aspirantes.

El formato “3 de 3 contra la violencia” es un escrito de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde se señala que la persona no ha sido condenada mediante sentencia o resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado; ni por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; estipulando además que no se trata de una persona deudora alimentaria morosa. En la sesión del 22 de marzo la Comisión de Vinculación con los OPL revisó el cumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes entre estos, desde luego, la presentación de este formato. El escrito “3 de 3 contra la violencia” se ha convertido en un mecanismo fundamental para elevar los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como para promover criterios de exigencia ciudadana respecto a las personas que estarán a cargo de posiciones estratégicas en cada uno de los OPL de las entidades federativas.

Diversidad Sexual y de Género

Un elemento nuevo en estas convocatorias es que con la finalidad de garantizarle a las personas no binarias su derecho a la identidad, se incluyó en los formatos de registro la opción para registrar el género “no binario”, además de los casilleros de mujer y hombre. Recibimos 862 solicitudes: 516 de mujeres, 342 de hombres y 4 de personas identificadas como no binarias.

En las convocatorias se estableció que en las etapas del proceso de selección y designación, las personas no binarias no se considerarán dentro de alguno de los géneros en reconocimiento a sus derechos humanos. También se estableció que en caso de que se registren personas trans se contabilizarán en el género con el que se identifiquen. Así, el INE impulsa mecanismos puntuales para asegurar una mayor inclusión de personas que han sido invisibilizadas y que no han ejercido efectivamente sus derechos, por ejemplo, las mujeres y las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género.

POR DANIA RAVEL

CONSEJERA ELECTORAL

@DANIARAVEL

PAL